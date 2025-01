L’addio al patriarca Le Pen, sabato i funerali privati. Marine: "Buon vento, papà"

I Le Pen seppelliscono il patriarca Jean-Marie e, dopo anni di polemiche e divisioni, anche la figlia Marine mette da parte ogni rancore e porge l’estremo saluto al genitore: "Un’età venerabile ci ha portato via il guerriero, ma ci ha restituito nostro padre", ha scritto la leader del Rassemblement National che 10 anni fa, al culmine della crisi nei rapporti col padre, lo espulse dal partito che lui stesso aveva fondato 39 anni prima. "Tanta gente a cui vuoi bene ti aspetta lassù – ha scritto Marine nel sobrio e affettuoso messaggio – tanti che lo amano lo piangono quaggiù. Buon vento, buon mare, papà!". Come richiesto dall’anziano leader, il funerale si svolgerà sabato in forma strettamente familiare nella città in cui nacque 96 anni fa, La Trinité-sur-Mer. Jean-Marie Le Pen sarà sepolto nella tomba in cui riposano i suoi genitori.