L’A14 bloccata per ore. Scontri e lacrimogeni

Impossibile quantificare. Quello che è certo, è che a Bologna, ieri, c’era una marea umana. Almeno 80mila persone. Che con cori e bandiere, sono scese in piazza per Gaza, per la Flotilla. Con cori contro il governo, contro Israele e anche contro il sindaco Lepore, reo di aver esposto la bandiera israeliana affianco a quella palestinese a Palazzo d’Accursio. Una giornata che sarebbe stato bello poter ricordare solo per i numeri. E che invece, ancora una volta, è stata funestata dalla violenza dei soliti facinorosi. Le stesse anime che mercoledì e giovedì notte avevano assaltato l’area della stazione. E che ieri, al solito grido di "blocchiamo tutto", dopo che il corteo aveva ottenuto di attraversare la tangenziale e l’autostrada, hanno provato a forzare il blocco delle forze dell’ordine per raggiungere l’aeroporto. O più semplicemente per la voglia di arrivare, ancora una volta, allo scontro.

La tensione era iniziata a salire verso le 13. Il corteo era partito intorno alle 10 da piazza Maggiore e il serpentone era arrivato in via Stalingrado. Sotto al ponte della tangenziale erano posizionati i blindati di polizia e carabinieri. Era chiaro che i manifestanti volessero rompere il blocco. Altrettanto chiaro, visti i numeri, che lo avrebbero potuto fare. Dopo un tentativo di sfondamento, con lanci di pietre e bottiglie a cui i reparti hanno risposto con una carica di alleggerimento, i dirigenti del servizio d’ordine hanno concesso al corteo di salire in tangenziale e A14, dove la stradale aveva bloccato il traffico.

Ad alcuni questa ‘vittoria’ non è però bastata. E così, quando il corteo, che si era allargato riempiendo tutte le corsie delle due arterie, dall’uscita 7 bis è arrivato alla 5, sono iniziati i problemi. Camionette e agenti schierati indicavano che oltre quel punto non si andava. I manifestanti veri hanno proseguito lasciando la tangenziale. Ma almeno in 5mila sono rimasti. E se tanti facevano solo da ‘supporter’, gli incappucciati delle prime file hanno iniziato a lanciare petardi e bombe carta; bottiglie e fumogeni. La polizia ha risposto con i lacrimogeni. E poi caricando. Nel caos, due ragazzi, sconosciuti agli uffici Digos, sono stati fermati. Per 5 ore A14 e tangenziale sono state chiuse. La situazione si è sciolta quando sono arrivati i rinforzi. Allora i manifestanti hanno annunciato che sarebbero andati sotto la Questura a chiedere il rilascio dei compagni. Che intanto, denunciati, era stati già fatti uscire. Quindi, la destinazione è cambiata: piazza Lucio Dalla. Dove è calato il sole su un’altra giornata di passione bolognese.

Mariateresa MastromarinoNicoletta Tempera