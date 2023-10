La voce dei conservatori: "Grave l’apertura del Papa. Dio condanna queste unioni"

"La risposta del Papa al quesito sulla benedizione delle coppie omosessuali è profondamente inquietante". Non usa mezzi termini padre Gerald Murray nel bocciare la posizione con cui Francesco invita i preti a valutare caso per caso se adempiere al rito richiesto da gay o lesbiche. Attivo a New York, è uno dei canonisti di punta tra i conservatori.

Che cosa non la convince della replica ai dubia dei cardinali tradizionalisti?

"Invita a usare la “prudenza pastorale“ per “discernere adeguatamente se esistano forme di benedizione richieste da una o più persone che non trasmettano una concezione errata del matrimonio“. Fa riferimento alla “carità pastorale“, afferma che “la difesa della verità oggettiva non è l’unica espressione della carità“ e “non possiamo essere giudici che si limitano a negare, respingere ed escludere“".

Tradotto?

"Non può esserci carità che implichi la negazione della verità oggettiva. I pastori di anime devono aiutare i fedeli a rifiutare ciò che è immorale e non offrire la falsa rassicurazione che, se un prete benedice una unione omosex, significa che Dio approvi".

Ma, se Dio è amore, perché non riconoscere la relazione tra due persone omosex?

"Alcuni legami conducono a comportamenti peccaminosi. Le unioni omosessuali si basano sull’impegno a commettere atti sessuali immorali, condannati da Dio come abominio".

Che cosa accadrebbe se la Chiesa estendesse il matrimonio agli omosessuali?

"Non lo può riconoscere, perché non esiste. Il matrimonio per natura e definizione è l’unione di un uomo e una donna in vista di rapporti sessuali procreativi. Il Papa ha riaffermato quest’insegnamento in diverse occasioni".

Da prete, lei che cosa si sente di dire a una ragazza lesbica o a un giovane gay?

"Ho parlato con persone che affrontano difficoltà per la tentazione di intraprendere quello stile di vita. Li incoraggio a resistere e a vivere secondo l’insegnamento di Cristo".

Il Sinodo dei vescovi, in corso in Vaticano, romperà la dottrina?

"Spero che non cerchi di cambiare l’immutabile insegnamento della Chiesa".

Giovanni Panettiere