La vittima ha 21 anni Uccide a coltellate l’ex fidanzata Arrestato al confine con l’Austria

di Loredana Del Ninno

L’ennesimo femminicidio – il settantatreesimo in Italia dall’inizio dell’anno ed il terzo in Trentino questo mese, dopo le due donne uccise a Rovereto – scuote stavolta l’Alto Adige. Teatro dell’orrore la provincia di Bolzano. Celine Frei Matzohl, 21 anni, è stata trovata sgozzata a Silandro nell’abitazione dell’ex compagno, Omer Cim, un 28 enne di origine turca. A far scattare le indagini i genitori della vittima, che viveva nella frazione di Corces e risultava irreperibile da sabato.

Gli investigatori – dopo ore di ricerche a tappeto con l’utilizzo anche di un elicottero che ha sorvolato l’intera zona – hanno scoperto il cadavere della giovane nell’appartamento di Cim, al secondo piano di un condominio, riverso in un bagno di sangue e dilaniato da numerose ferite inferte con un’arma da taglio. Stando ai primi rilievi l’assassino, l’avrebbe colpita ripetutamente in diverse parti del corpo. Poco distante dalla vittima sarebbe anche stata rinvenuto un coltello, presunta arma del delitto.

Il 28enne è stato fermato grazie a un inseguimento rocambolesco tra le montagne, mentre stava tentando la fuga, varcando il confine austriaco attraverso il passo Resia. I militari hanno dovuto sparare alle gomme della sua Ford Fiesta per fermarlo. L’uomo, che si trova ora in stato di fermo nel carcere di Bolzano, non ha ancora rilasciato nessuna dichiarazione. Dovrà rispondere dell’accusa di omicidio e mercoledì comparirà davanti al gip per l’udienza di convalida. Nello stesso giorno la procura ha disposto l’autopsia su Celine.

Sconcerto nella piccola comunità di Silandro, uno dei tanti paesini della tranquilla Val Venosta. "Siamo tutti sotto choc – ha dichiarato straziato il sindaco, Dieter Pinggera – non riusciamo ancora a credere a quello che è successo. Credo sia la prima volta che succede qualcosa del genere dalle nostre parti. Non ricordo in tutta la mia vita di essere venuto a conoscenza di un omicidio commesso tra queste montagne".

La giovane aveva lavorato per un breve periodo come receptionist in un albergo della zona e di recente aveva trovato un impiego presso un consorzio agrario. La sua morte potrebbe risalire alle 24 ore precedenti il ritrovamento, ma saranno le conclusioni del medico legale a chiarire l’esatta dinamica dell’omicidio. Nel frattempo gli inquirenti hanno eseguito rilievi nell’abitazione dell’uomo, situata in pieno centro della località, chiamata in tedesco Schlanders.

Tra le domande che attendono una risposta, il motivo per cui Celine si era recata nell’appartamento. O se invece è stata costretta da chi l’ha uccisa con la forza o con l’inganno. Poco si sa ancora anche sui motivi per cui la relazione tra i due si era conclusa. Anche su questo le indagini dovranno fare luce.