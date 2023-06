La visita show di Modi Prima fa yoga all’Onu, poi incontra Biden

Joe Biden e la first lady Jill hanno accolto il premier Narendra Modi (foto) per la sua visita ufficiale alla Casa Bianca, tra l’entusiasmo di migliaia di indiani americani nel South Lawns che hanno cantato slogan a favore dei due leader con le bandiere dei due Paesi. Modi è arrivato mercoledì a New York dove ha partecipato ad una seduta yoga nel giardino dell’Onu in occasione della relativa giornata mondiale. "La pace nell’Indo-Pacifico è una priorità" ha poi detto il premier indiano ieri in una conferenza stampa congiunta alla Casa Bianca con Biden. Modi ha inoltre sottolineato "l’importanza del dialogo e della diplomazia per risolvere la guerra in Ucraina".

"La discussione con Biden aggiunge un nuovo capitolo alle relazioni Usa-India" ha quindi detto il premier indiano. E ha sottolineato che stretti legami nella difesa tra i due Paesi rafforzano la mutua fiducia. "La partnership Usa-India è la più forte, stretta e dinamica di ogni tempo nella storia" ha rimarcato Biden che ha definito l’incontro zmolto produttivo".