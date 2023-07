La versione di Mulè "Antonio è il traghettatore Ma chi sarà il capitano lo decide il congresso"

di Antonella Coppari

Tajani sarà segretario e non presidente di Forza Italia. Onorevole Giorgio Mulè, qual è il significato politico di questa scelta?

"Ci siamo inchinati all’eternità politica di Berlusconi – risponde il vicepresidente della Camera in quota forzista – con questa modifica allo Statuto abbiamo riconosciuto che nessun altro potrà avere il ruolo che ha esercitato lui nel partito. Un atto d’amore che testimonia come per noi quella figura sia inarrivabile".

Secondo lei, il neo-leader è un traghettatore o un capitano?

"Tajani è un traghettatore: ci deve portare alla nuova organizzazione. Spetterà al congresso sancire se sarà il nostro capitano definitivo, nel frattempo sarà necessaria una collegialità reale e non dichiarata".

In Consiglio nazionale vi siete mostrati uniti: nessuno ha parlato, dopo il neo-segretario. Una unanimità di facciata?

"L’unanimità era sincera, senza retropensieri. Ora è giusto dare continuità al partito nel solco del presidente Berlusconi".

Tajani ce l’ha il ’quid’?

"Con la scomparsa del Cavaliere il discorso del ’quid’ è venuto meno. Tajani è uno dei fondatori di Forza Italia, ha dato prova di che cosa sa fare; poi vedremo cosa accadrà il prossimo anno, se qualcuno gli contenderà la segreteria. Io auspico che il congresso sia vivo, che ci sia un confronto".

Immagino che il neo-segretario non debba traghettare anime morte verso una nuova leadership e una nuova proposta politica.

"Non è Caronte, non deve traghettare anime morte. Deve condurre il partito verso una nuova organizzazione, che esalti la nostra identità".

Qual è la vostra identità?

"Liberalismo, garantismo, europeismo, atlantismo sono i principi su cui si fonda la nostra identità".

Quanto alla nuova classe dirigente: cosa chiede a Tajani?

"Non vi sono poltrone da occupare, meno che mai correnti da organizzare e contrapporre: aspetto e sono sicuro che di qui a pochissimo sapremo darci un nuovo assetto organizzativo che saprà mettere al centro, come ci ha insegnato Silvio Berlusconi, la persona e il suo valore e non per convenienza affidarci a chi ci blandisce, chi vellica il nostro ego, chi per convenienza si dichiara soldato fedele scoprendo poi, al più, che si tratta di un soldato di ventura. Vanno scelte le persone giuste per i posti giusti. Tajani deve affidarsi a chi per storia personale e competenze è in grado di ricoprire certi ruoli. Non è vero che tutti possono fare tutto. Serve un lavoro di squadra e in una squadra, come tutti sanno, il difensore non può fare l’attaccante e il portiere non può fare il terzino".

Marta Fascina, la quasi moglie del Cavaliere, avrà un ruolo?

"È parlamentare: ha già un ruolo. Detto questo, siamo tutti a disposizione del partito, lo è anche lei".

Esistono sensibilità diverse dentro Forza Italia?

"Per sua natura, Forza Italia non ha mai avuto correnti e cacicchi alla maniera del Pd".

Vuol dire che nei confronti del governo avete tutti lo stesso atteggiamento?

"Sui grandi temi, dalle pensioni minime alla flat tax, la pensiamo tutti allo stesso modo. La lealtà al governo è precondizione per realizzare il nostro programma. Ma è normale e sano che in un esecutivo di coalizione ci siano sensibilità diverse. Nel senso che ogni partito ha le sue priorità. Catalogare come ’antigovernisti’ quelli che pongono dei problemi legati alle priorità azzurre è un male per la coalizione. È giusto mediare con gli alleati, ma ci sono punti irrinunciabili sui quali non bisogna deflettere per essere degni della nostra carta d’identità. Sia ben chiaro: nessuno vuole fare il ’Pierino’, ma essere quello che un tempo veniva chiamata ’coscienza critica’ fa solo bene a chi deve governare".

Lei viene puntualmente indicato come un esponente della minoranza forzista.

"E per me è puntualmente un’offesa. Io sono un uomo libero che, pur rispettando gli alleati, dice ciò che pensa. Chi è allergico al confronto ti confina come voce fuori dal coro".

Ritiene davvero che al congresso ci saranno candidati alternativi a Tajani?

"Ce ne possono essere molti. Forza Italia deve tornare a essere il grande grattacielo dei moderati in cui spazio per proposte di leadership".

La famiglia Berlusconi, che un certo peso ce l’ha, sembra avere in mente un candidato solo: Antonio Tajani.

"Non è così. Per non mettere in imbarazzo nessuno, la famiglia nella lettera inviata al Consiglio nazionale ha invitato tutti a fare in modo di andare avanti sugli ideali del Cavaliere".

Le farebbe piacere se uno dei figli si candidasse?

"Magari. Sarebbe un bene non solo per il nostro partito, ma per l’Italia: hanno capacità, numeri, sensibilità totalmente sovrapponibili a Forza Italia".

Se nessuno della famiglia dovesse reclamare la corona, lei si candiderebbe?

"Francamente non ci ho pensato. Non abbiamo stabilito la data del congresso e come arriviamo all’assise. Vedremo...".