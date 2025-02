La versione di Fedez: "Confidarmi con Corona?. Un errore che ora pago"

Arriva la "versione di Fedez" nel lungo e sofferto feuilleton tra il rapper e Chiara Ferragni, con comprimari (ma neppure tanto) Fabrizio Corona e "l’altra", la stilista Angelica Montini. Dopo il lungo e clamoroso video di Fabrizio Corona, che ha incendiato il web con rivelazioni e accuse (con Chiara messa all’indice per aver tradito il cantante di Vorrei ma non posto con Achille Lauro), molti si aspettavano una seconda puntata focalizzata su altri presunti tradimenti di Chiara Ferragni, l’ex regina di Instagram ora sotto accusa per il ‘Pandorogate’. Invece, a meno di due settimane dall’inizio del Festival di Sanremo, a conquistare il microfono e l’attenzione è Fedez, l’ex marito, che prende le distanze dalle dichiarazioni di Corona, finora suo strenuo paladino. Dopo qualche giorno di silenzio, che aveva lasciato i titoli allo scontro tra Ferragni e l’ex paparazzo, ispiratore di seguitissime storie instagrammabili, Fedez decide di intervenire in rete, partendo con un secco "qualche punto fermo". Niente benzina sul fuoco, ma parole ‘politically correct’ come si addice a un protagonista che sta per calcare il palco sanremese.

"L’idea che io abbia pensato di lasciare mia moglie nel giorno del matrimonio per fuggire dall’altra parte d’Italia è semplicemente ridicola". Inizia così il lungo sfogo del rapper che ripercorre anche il suo legame con la Montini: "Quando Angelica ha deciso di interrompere il nostro rapporto, tra i tanti errori che ho commesso, ho condiviso pensieri con Fabrizio (Corona, ndr) e un’amica comune a loro due (la sua ex portavoce, ndr). Una sciocchezza in un momento di debolezza e fragilità, di cui pago le conseguenze, ma respingo qualsiasi teoria di complotti o manipolazioni".

Poi parole al miele per Chiara sostenendo di non aver mai pensato di mollarla a poche ore dal matrimonio, come aveva affermato Coronai: "Ho scelto Chiara con convinzione. L’ho amata, l’ho sposata senza esitazioni e abbiamo costruito insieme una famiglia", dichiara l’ex Ferragnez. "Nonostante i contrasti, rimarrà sempre importante per me perché è la madre dei miei figli". Il rapper ammette di non essere "mai stato un santo, ma la vita privata non può diventare un pretesto per costruire narrative o per sviare attenzioni da altro. Tutto questo non sta facendo bene a nessuno, né a Chiara, né a me, né alle altre persone coinvolte". Le altre persone coinvolte… Angelica, appunto. E qui Fedez non glissa affatto e ammette di averla conosciuta pochi mesi prima del matrimonio con Ferragni e di essersi allontanato da lei per concentrarsi sulla sua vita. Tuttavia, spiega di essersi riavvicinato a Montini in un momento di difficoltà personale, quando il suo matrimonio stava già annaspando. "Mi sono riavvicinato a Angelica in un momento di difficoltà, senza che ci fosse alcun piano premeditato", aggiunge, ma "non c’è alcun complotto o piano orchestrato dietro questa vicenda".

Poi la promessa di cambiare rotta, di veleggiare verso altri orizzonti, di mutare accenti. "Ho sbagliato, ho pagato e continuerò a pagare", dice. "Mi allontano da un modo di apparire che non mi appartiene più. So come funziona questo gioco. Per anni ne ho fatto parte. Ora penso a me e ai miei figli. Il resto lo lascio a chi ha bisogno di questo tipo di spettacoli. Per quanto possibile, io voglio scegliere la realtà". Tutto finito con l’happy end? Macché. Fabrizio Corona anticipa già che ci sarà un seguito, un’altra puntata. Resta da vedere se le nuove rivelazioni cambieranno ulteriormente il corso di questa vicenda o se, come spera Fedez, si riuscirà a voltare pagina.