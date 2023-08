La versione di Emiliano "Dem, 5 Stelle e Terzo polo competitivi solo se alleati Bene Schlein, ma ascolti gli iscritti"

di Raffaele Marmo

Presidente, basta la campagna sul salario minimo a creare un fronte comune delle opposizioni al governo Meloni?

"Da qualche parte si deve cominciare – esordisce il governatore pugliese Michele Emiliano, da sempre battitore libero del Pd –. Il governo Meloni non rappresenta la maggioranza degli italiani ma solo il 44% dell’elettorato. Solo la incapacità di Pd, 5 Stelle e Terzo polo di fare un’alleanza, anche solo tecnica, ha consentito il primo governo della Repubblica guidato dagli eredi democratizzati del fascismo. Ho ancora nella memoria del mio telefono una lettera aperta a Conte e Letta per indurli a un accordo che avrebbe sicuramente determinato almeno un pareggio elettorale".

Dunque, si tratta di fare oggi quello che non si è riusciti a fare un anno fa?

"Di sicuro tutti quelli che non volevano questo governo e che giustamente non credevano alla sua proposta politica, non vedono l’ora che l’opposizione si organizzi e si proponga alla guida del Paese. Ma anche tutti coloro che avevano creduto alla riduzione del prezzo della benzina, a una gestione più restrittiva dei flussi migratori, a politiche di sostegno del Sud e a molto altro, si aspettano un accordo della parte migliore della politica italiana che dia soluzioni vere ai problemi e non prese in giro. Il salario minimo è un minimo comune denominatore che lega in modo forte questi italiani a tutte le opposizioni. Ma possiamo fare molto meglio".

Su quali altri dossier Pd e grillini devono muoversi per arrivare a uno schieramento alternativo alla destra?

"Dal mio punto di vista di uomo politico del Sud, dobbiamo impedire, per cominciare, che il Fondo di sviluppo e coesione sia depotenziato impedendone l’utilizzo per le spese di parte corrente (sono le spese immateriali per ricerca, welfare, cultura, turismo, formazione, Università, aiuti alle imprese in aree disagiate). Per questo la Puglia impugnerà l’ultima delibera Cipes. Senza questi soldi il successo economico e di rispetto conseguito dalla Puglia e non solo non sarebbe più possibile. Fitto lavora contro la sua regione e contro il Sud. E lo stesso vale per il Pnrr".

Nel senso?

"Bisogna bloccare la rimodulazione del Pnrr per tutti i progetti per il Sud che sono fattibili e sensati. Fitto ha proposto, per esempio, il definanziamento dal Pnrr della nuova tecnologia Dri per abbattere quasi a zero le emissioni dell’ex Ilva. Le opposizioni devono tutelare il Green New Deal dai tentativi del governo italiano e delle destre europee di demolirlo".

Ha ancora senso il concetto di campo largo o si deve andare oltre?

"Si tratta di costruire un fronte progressista cattolico, liberale, socialista, ecologista, che lavora per le libertà e i diritti ma anche per un rilancio economico dell’Italia. Questo governo di destra centralista e statalista ha messo il segno meno sulla produzione industriale italiana e sul fatturato di medie e piccole aziende".

Le Europee, con il sistema proporzionale, non possono diventare un fattore di divaricazione tra le forze di sinistra?

"Ho riflettuto a lungo su questo punto e si potrebbe ingenuamente ritenere che Conte e Schlein alle Europee giocheranno a portarsi via i voti l’uno con l’altra, ma non sarà così. Pd, 5 Stelle e Terzo polo prenderanno tutti più voti se, a prescindere dal sistema elettorale, si presenteranno come una credibile alleanza per sostituire il più presto possibile questo governo".

Il Pd di Schlein come le appare dopo questi primi mesi di leadership?

"Attivo e combattivo, ancora ovviamente in rodaggio, e comunque il Pd è il Pd a prescindere da chi è il suo segretario. È un partito che appartiene ai suoi elettori e militanti che sono preoccupati, ma anche molto impegnati a superare gli errori dei loro dirigenti passati. Non si tratta di un partito basato su leader ispiratori, ma su un popolo vasto che indica ai suoi dirigenti cosa fare. Bisognerebbe iscriversi e militare al suo interno per rendersene conto".

Su giustizia, maternità surrogata, riforme istituzionali o fisco, la prospettiva della leader, però, è quella di un partito più radicale che socialdemocratico.

"È necessario, se vogliamo misurarci su questi temi anche nel confronto con le destre, rafforzare il dialogo interno al partito per conoscere il punto di vista della maggioranza dei militanti e poterlo rappresentare al meglio. Ne consegue il dovere della prudenza più assoluta sui temi etici che toccano la vita delle persone e i loro diritti fondamentali. Ma anche su giustizie, riforme, fisco è fondamentale mantenere il contatto con gli iscritti, con i territori, con i sindacati, per giungere a posizioni largamente condivise".

Non c’è il rischio che lo spostamento su posizioni più radicali spinga un pezzo di elettorato e di dirigenti verso Renzi?

"Spetta a Renzi il diritto di riconoscere i suoi errori e di rilegittimarsi agli occhi del nostro elettorato. In questi termini non lo vedo più come una minaccia, quanto piuttosto come un’opportunità".

Ma esiste la possibilità di un nuovo centro?

"Tutti si affollano al centro, salvo irriducibili nostalgici un po’ fuori dal tempo e quindi perché no?".