La tv e la sfida europea "Dovrà allearsi con Vivendi"

di Achille Perego

Cosa può succedere nell’impero Fininvest con la morte di Berlusconi e il passaggio generazionale con i cinque figli?

"Stiamo parlando di una holding non quotata che ha una struttura da cassaforte – risponde Andrea Colli, docente di Storia economica e Storia dell’impresa all’Università Bocconi –. La premessa è che il passaggio generazionale ha già riguardato i figli del primo matrimonio: Marina, che guida Fininvest e Mondadori, e Pier Silvio ad di quella che prima era Mediaset e ora MediaForEurope. Un passaggio, grazie anche ai collaboratori fidati che siedono nel cda Fininvest, avvenuto abbastanza bene".

Dopo questa premessa…

"Il nodo riguarda il 62% circa di Fininvest che fa capo alle quattro holding di Silvio Berlusconi mentre Marina e Pier Silvio, con una holding a testa, hanno ciascuno il 7,6% mentre i tre figli di Veronica Lario (Barbara, Eleonora e Luigi), condividono le quote di un’altra holding che possiede il 21,4%% di Fininvest".

Come si scioglie il nodo?

"È una domanda alla quale oggi non sappiamo rispondere né si sa se esistano già accordi tra gli eredi. Vista dall’esterno però la successione sembra avvenire in tranquillità, senza i conflitti che hanno riguardato altre grandi famiglie italiane. Credo si possa immaginare un trust familiare che continui a controllare in maniera indivisa la quota che fu di Berlusconi, mentre a nessuno conviene scatenare una guerra in questo momento".

Le domande però riguardano anche quello che controlla Fininvest e in particolare il futuro delle televisioni?

"Tralasciando partecipazioni importanti, ma che ovviamente non sono pilastri del gruppo, come il Monza Calcio e il Teatro Manzoni, non vedo problemi per un’azienda forte come è diventata Mondadori e per la quota del 30% di Banca Mediolanum. Una società che va molto bene come il rapporto con la famiglia Doris, prima con Ennio e ora con il figlio Massimo".

Veniamo allora alle tv?

"Se vogliamo è proprio Mfe che potrebbe rappresentare un problema o comunque una sfida per la famiglia. La domanda infatti è se l’attuale Mediaset, che ha sede legale in Olanda e ha inglobato le tv spagnole e tedesche, sarà in grado di contrastare la concorrenza di un mercato che vede sempre di più la crescita delle grandi piattaforme globali come Netflix o Prime".

Come si vince questa sfida?

"La sfida sarà tenere in piedi le tv commerciali in un mercato che, a mio parere, non potrà più essere nazionale ma almeno europeo. E in questo senso dalla sua nascita, Mfe non è riuscita a costruire quel network paneuropeo che si era immaginato".

In futuro quindi, come scommette anche la Borsa e nonostante la smentite della famiglia, potrebbe esserci una vendita o comunque una Mediaset con una quota inferiore dei Berlusconi?

"Il futuro passerà dall’assunzione di dimensioni quantomeno europee e questa può essere una possibilità stipulando alleanze strategiche magari a partire dai francesi di Vivendi, che possiedono il 23% della ex Mediaset, e con i quali, dopo un lungo conflitto, è stato raggiunto un accordo di pacifica convivenza".