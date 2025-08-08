La tragedia sulla A1. Il video del camionista e quello sguardo abbassato

Il camionista del tir piombato lunedi sulla colonna di veicoli sul tratto dell’Autosole tra Arezzo e Vadarno, è indagato per omicidio stradale plurimo. Ha 57 anni, vive in Piemonte e lavora per una ditta di trasporti umbra. Sulla sulla rete gira un video dell’autista del camion, datato 4 agosto, il giorno della tragedia. L’ora riportata nell’immagine indica le 10.49, circa un quarto d’ora prima dell’incidente. Il video, rilanciato da diverse testate online e canali social, è stato messo agli atti ed è ora al vaglio della polizia stradale, che sta portando avanti le indagini. Si dovrà chiarire come e perché quel video è finito sul web e, sopratutto chi l’ha postato. Nelle immagini il camionista è ritratto mentre ascolta musica anni ‘90 e distoglie più volte lo sguardo dalla strada guardando in basso a destra. Il video è uno degli oltre novecento pubblicati sulla pagina YouTube del camionista. Al momento non c’è alcuna correlazione tra quella registrazione e il terribile schianto in Autosole. Tutto dovrà essere accertato dagli investigatori. L’avvocato dell’autista è prudente: "Esamineremo quel video, io mi concentro sulle cose concrete, cioè l’attività della procura e la nomina dei consulenti". Quella mattina, intorno alle 11, corsia nord, l’impatto con l’ambulanza, schiacciata contro un altro tir che la precedeva. "É sconvolto, non ricorda nulla. È addolorato per le vittime. Quando ha saputo, ha avuto una crisi", dice l’avvocato. Dall’ospedale l’autista comincia a rimettere insieme i tasselli di una tragedia costata la vita a due soccorritori della Misericordia e al paziente che stavano trasferendo dopo un day hospital.

"Il primo incontro è stato complesso, lui non ha memoria di quanto accaduto, è molto colpito, e abbiamo dovuto interrompere il colloquio più volte per l’intervento dei medici. Ha lesioni serie, i vigili del fuoco lo hanno estratto dalle lamiere della cabina del camion", dice Massimo Rabagliati al lavoro per nominare i periti che da ora in poi entreranno in campo. Ieri è stata eseguita l’autopsia sulle salme di Gianni Trappolini, 56 anni, Giulia Santoni di 23 e Franco Lovari, 75 anni. I due soccorritori della Misericordia e il paziente sono morti pressochè all’istante per le gravissime lesioni provocate dal violento impatto con il tir che trasportava un carico di ghiaia. Il camionista non avrebbe fatto in tempo a frenare, come conferma un automobilista che ha assistito alla scena ed è già stato ascoltato dagli investigatori. Non è ancora certa la data dei funerali che oscilla tra sabato e domenica alle 10, a Terranuova Bracciolini. Saranno celebrati in una piazza dove sono state allestite duemila sedie e maxischermi. Le bare dei due soccorritori saranno portate a spalla e adagiate su un enorme tappeto rosso (nel pomeriggio i funerali della terza vittima). Ci sono adesioni da mezza Italia per l’ultimo saluto a Gianni e Giulia: dai rappresentanti delle istituzioni alla grande famiglia del volontariato.