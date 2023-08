La tragedia del baby calciatore Ucciso a 13 anni da un’auto pirata "Chris poteva essere salvato"

di Riccardo Jannello

Il sogno di Chris era diventare un calciatore professionista e sembra avesse molto talento. A tredici anni non solo giocava nelle formazioni giovanili della Polisportiva Negrar 2015, ma aveva già fatto alcune apparizioni coi grandi nel campionato di Terza categoria. "Giocava esterno d’attacco, era molto veloce. Siamo qui allo stadio e stiamo organizzando qualcosa per ricordarlo. Era un ragazzo bravo e sempre disponibile, è davvero qualcosa di indescrivibile ciò che è accaduto", dice il presidente Stefano Castagna. Un futuro sul quale un pirata della strada l’altra notte ha tirato giù il sipario uccidendolo. Solo diverse ore dopo l’investitore è stato identificato: è un operaio di 39 anni del luogo con piccoli precedenti per spaccio di stupefacenti e guida in stato di ebbrezza. "Me lo ha ucciso e l’ha lasciato a terra come un cane", urla il padre. Con lui sono 227 i pedoni morti in sette mesi sulle nostre strade, dieci sono minorenni. Chris Amon Obeng, classe 2009, avrebbe compiuto 14 anni il 2 settembre; era di origini ghanesi, ma nato in Italia.

Poco prima della mezzanotte di lunedì stava camminando sul ciglio di un rettilineo sprovvisto di marciapiede e con poca illuminazione lungo la strada provinciale 12 nella frazione di San Vito del comune di Negrar di Valpolicella. Un’auto lo ha investito e poi è sfrecciata via senza fermarsi a prestare soccorso. Se l’avesse fatto forse Chris ce l’avrebbe potuta fare: ma è passato qualche minuto di troppo prima che un automobilista potesse allertare i soccorsi. Trasportato all’ospedale di Borgo Trento a Verona, dieci chilometri dal luogo dell’incidente, il ragazzo è spirato ieri mattina senza che i sanitari potessero salvargli la vita. Ma i medici della terapia intensiva e di emergenza hanno spiegato che Chris poteva essere salvato: le lesioni pur profonde non sarebbero da sole compatibili con il decesso, causato invece da "arresto cardiaco per ipossia da schiacciamento". Vale a dire che Chris è rimasto a terra per un periodo di tempo che potrebbe essere risultato fatale. Quindi il pirata avrebbe anche impedito, scappando, che il ragazzo potesse salvarsi. Al termine di una veloce indagine, con testimonianze raccolte anche nei locali della zona, gli inquirenti sono arrivati a denunciare l’investitore grazie a un attento esame delle telecamere di sorveglianza del Comune e al materiale lasciato dall’auto sull’asfalto. Un frammento di fanale e una parte dello specchietto retrovisore destro hanno portato al modello di veicolo coinvolto poi seguito da varie telecamere. Il mezzo è intestato a una donna di 64 anni, ma viene usato dal figlio, che ieri mattina lo ha preso per andare al lavoro in un cantiere edile.

Il trentanovenne ha ammesso di esserne stato alla guida, ma ha negato di avere investito qualcuno. Eppure il mezzo – ora sotto sequestro da parte dei militari – ha danni sulla parte anteriore destra e ha perso detriti riconducibili a quelli trovati sulla provinciale; anche il parabrezza dimostrerebbe che qualcuno è stato colpito. Per ora l’uomo – che sarà sottoposto a esame tossicologico – è stato denunciato per omicidio stradale, fuga in caso di incidente, omissione di soccorso: la famiglia di Chris potrà avere giustizia. Il padre e la madre del giovane calciatore sono arrivati in Italia venti anni fa. L’uomo lavora come operaio in un’azienda metalmeccanica della zona. Chris ha due fratelli, un maschio e una femmina, e come loro frequentava le scuole nel paese (aveva fatto la seconda media). "Una famiglia integrata", dice il sindaco, Roberto Grison, che definisce "criminale" non avere prestato soccorso. "Un’altra tragedia inaccettabile, un’altra giovane vita stroncata da un pirata della strada", ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia.