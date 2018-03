New York, 14 marzo 2018 - La vita e la carriera di Stephen Hawking, il celebre astrofisico morto oggi all'età di 76 anni, hanno ispirato film per la tv e il cinema, compreso "La teoria del tutto" diretto da James Marsh, adattamento della biografia Verso l'infinito (Travelling to Infinity: My Life With Stephen), scritta dalla ex moglie e madre dei suoi 3 figli Jane Wild Hawking. Il film è stato interpetato da Eddie Redmayne, che ha vinto l'Oscar come miglior attore.

VIDEO Eddie Redmayne dedica l'Oscar a Hawking

La teoria del tutto racconta la storia del grande astrofisico e di Jane Wilde, la studentessa di Arte di cui Hawking si innamora mentre studiano insieme a Cambridge negli anni 60. Hawking è un cosmologo dell'Università di Cambridge che sta cercando di trovare un'equazione unificatrice per spiegare la nascita dell'universo quando conosce Jane a una festa universitaria. Fra i due scatta subito la scintilla, ma la loro storia d'amore viene ostacolata dalla comparsa della malattia degenerativa di Stephen per la quale, secondo la diagnosi dei medici, gli sarebbero rimasti 2 anni di vita. Anche gli studi vengono compromessi a causa delle difficoltà quotidiane a cui è sottoposto Hawking, ma la determinazione di Jane sarà lo stimolo che porterà il grande scienziato ad essere chiamato l'erede di Einstein.

Hawking diventa marito e padre di 3 figli, nonostante la sua malattia peggiori di giorno in giorno, costringendolo sulla sedia a rotelle. Nonostante questo, la sua fama accademica continuerà a salire alle stelle. Insieme, Stephen e Jane sfidano l'impossibile, realizzando più di quello che avrebbero mai sognato di realizzare.

Il trailer de 'La teoria del tutto'

SCHEDA Buchi neri e teoria del tutto: chi era l'erede di Einstein