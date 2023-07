La tensione arriva al Csm "Gravi accuse al gip del caso Delmastro" L’imbarazzo del Colle

Dopo l’Anm, ecco il Csm… Sembra un gioco di sigle, invece sono siluri che la magistratura manda al governo. Solo che l’Anm (Associazione nazionale magistrati) rappresenta il sindacato nazionale delle toghe, lo presiede Giuseppe Santalucia e a qualcuno viene il sospetto che le “toghe rosse“ (o presunte tali: Santalucia viene da Area, versione 2.0 della vecchia Magistratura democratica) vogliano riservare al governo Meloni lo stesso trattamento che riservavano a quello Berlusconi.

Invece, il Csm (che sta per Consiglio superiore della Magistratura) è previsto dalla Costituzione, ha un vicepresidente ‘togato’, Fabio Pinelli – indicato dalla Lega ed eletto dal centrodestra –, ma soprattutto ha un presidente che, sempre per Costituzione, è il Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Ed è altamente improbabile che il suo vice togato prenda iniziative senza consultare il suo “capo“. Il quale, reduce da un lungo viaggio in Cile e in Paraguay, non ha proferito verbo sullo scontro in atto tra governo e giudici, ma di certo non ne prova piacere.

Il Quirinale non ha ancora eccepito sulla riforma della giustizia e dovrebbe dare il suo via libera all’avvio dell’iter parlamentare del ddl Nordio, ma potrebbe farlo quando la riforma sarà licenziata. Come si sa, quando il Parlamento “parla“, il Colle “tace“, ma poi parla a sua volta. Ieri, per esempio, ha dato un segnale convocando presidente (Margherita Cassano) e procuratore generale (Luigi Salvato) della Corte di Cassazione. Segno appunto che la preoccupazione c’è anche dalle parti del Colle.

Nel frattempo sale di livello il conflitto tra il governo e i magistrati. Si fa concreto, cioè, il rischio di uno scontro istituzionale con l’ingresso in campo del Csm, per ora chiamato in causa solo dai togati di Area, cioè la stessa corrente di sinistra di Santalucia. Il secondo gruppo più rappresentativo tra i magistrati di Palazzo dei marescialli ha sollecitato un intervento formale del Csm sulla nota con cui fonti di Palazzo Chigi, pochi giorni fa, hanno accusato i magistrati di voler entrare nello scontro politico, schierandosi "con l’opposizione". Nota che, ieri, la premier, da Vilnius, ha rivendicato.

La richiesta, depositata al Comitato di presidenza del Csm, è che si apra una pratica a tutela della gip di Roma del caso Delmastro, Emanuela Attura, che ha suscitato l’ira di Palazzo Chigi per aver disposto l’imputazione coatta nei confronti del sottosegretario nell’inchiesta per rivelazione di segreto d’ufficio che la procura avrebbe voluto chiudere con l’archiviazione.

Obiettivo dell’iniziativa dei sei consiglieri di Area è ottenere una presa di posizione pubblica del Csm che stigmatizzi l’attacco rivolto alla gip. E, cioè, "la grave e ingiustificata accusa di perseguire, tramite un provvedimento giudiziario, degli obiettivi politici, mettendo in discussione l’imparzialità della decisione e l’indipendenza della magistrata", scrivono i sei consiglieri. L’iniziativa di Area, per ora, si concentra solo sul caso Delmastro e non sugli altri casi aperti, ma ce n’è abbastanza per fare il clima incandescente.

La richiesta di Area sarà assegnata alla Prima commissione, presieduta dal laico Enrico Aimi (Forza Italia): dovrà valutare se ci sono gli estremi per una presa di posizione del Csm a difesa del gip. Ma la pratica verrà aperta solo se otterrà la maggioranza dei voti dei sei componenti della Commissione: un obiettivo alla portata, considerato che quattro dei sei componenti sono togati, le correnti nel Csm, cui può aggiungersi il laico Papa (M5s), sono compatte. Contro il governo, ça va sans dire.

Enrico Colorni