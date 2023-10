La Striscia blindata. Mancano cibo e acqua, uno su due non lavora. E così Hamas cresce

di Lorenzo

Bianchi

Un’immensa prigione a cielo aperto per due milioni e trecentomila persone. È la fotografia della Striscia di Gaza che dal 2007 Israele ha sottoposto a un blocco totale. Un divieto che riguarda il mare, l’aria e la terra. Due anni prima Gerusalemme aveva deciso di ritirarsi dal territorio palestinese largo 10 chilometri e lungo 41, una terra di antichissimo insediamento arabo. L’11 giugno di quell’anno quattro palestinesi furono uccisi quando Hamas, il Movimento di Resistenza Islamica fondato nel 1987, dichiarò di essere al potere nella città settentrionale di Beit Hanoun. Il 12 giugno combattenti di Hamas circondarono il quartier generale di al-Fatah, il movimento palestinese guidato dal presidente Abu Mazen, dove si erano asserragliati 500 combattenti. I miliziani di Hamas attaccarono l’edificio e, dopo diverse ore di intensi combattimenti, presero controllo della struttura. Nelle stesse ore caddero altre postazioni di al Fatah in tutta la Striscia. Alla fine di quel giorno i centri di Beit Lahiya e il campo profughi di Jabàliyya erano sotto il controllo di Hamas. Il 13 giugno i suoi uomini in armi presero il controllo della parte settentrionale della Striscia dichiarandola una “area militare chiusa” e chiedendo che tutti, incluse le forze militari di Abu Mazen, consegnassero le proprie armi entro le 16 di venerdì 15. Hamas, per statuto, non ha mai riconosciuto a Israele il diritto di esistere. Il suo polo di riferimento politico sono i Fratelli Musulmani. Nel 2006 il movimento aveva vinto le elezioni per l’Assemblea nazionale conquistando 76 seggi su 132. Al Fatah aveva dovuto accontentarsi di 43 deputati.

Il network televisivo del Qatar “Al Jazeera”, da anni considerato la principale voce mediatica dei Fratelli Musulmani, ha riassunto in poche cifre la vita grama di chi vive a Gaza. Il tasso di disoccupazione è del 45 per cento. Il 64 per cento delle famiglie vive nell’incertezza di avere cibo sufficiente per sopravvivere. Israele ha lanciato quattro offensive prima di quella in corso, quella del 2008 e del 2009 che è durata 23 giorni, quella del 2012, 8 giorni, quella del 2014, 50 giorni, e quella del 2011, 11 giorni. Dopo l’ultima, secondo l’ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinamento degli Affari Umanitari (in sigla Ocha) ventimila persone sono già fuggite dalle loro case sono state accolte in 44 scuole dell’Unrwa, l’agenzia dell’Onu per l’aiuto ai rifugiati palestinesi, in tutte le aree della Striscia esclusa quella di Khan Younis.

L’unica fonte idrica rimasta per l’uso agricolo e domestico sono le acque sotterranee. Durante il blocco i prezzi dei prodotti alimentari si sono impennati: la farina di grano è aumentata del 34%, il riso del 21% e il latte in polvere del 30%. Foad Aodi, presidente dell’Associazione dei medici stranieri in Italia (Amsi) e del Comai, Comunità del mondo arabo in Italia, ha denunciato che la situazione sanitaria a Gaza "era già da tempo precaria. Gli ospedali non funzionavano al 100% per la carenza di elettricità, che subiva interruzioni frequenti, ma anche di farmaci e di sangue. Mancavano e mancano: ortopedici, neurochirurghi, neurologi, chirurghi generali, chirurghi plastici, ginecologi, pediatri solo per dire quelli più richiesti per le prestazioni urgenti. Ora la situazione si è aggravata ed è drammatica". La disperazione ha contribuito ad alimentare le filiali armate di Hamas della Jihad Islamica e perfino di al Fatah.