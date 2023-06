La strategia militare Kiev avanza nel Donbass Poi il dietrofront frena la controffensiva

di Riccardo Jannello

Improvvisamente dopo sedici mesi non è il campo di battaglia in terra ucraina a fare notizia, ma quel che succede all’interno della Russia con Kiev che, per ora, resta alla finestra e si interroga così come tutto il resto del mondo sulla marcia interrotta su Mosca. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si era lasciato andare a una dichiarazione molto forte ("Tutto, anche il diavolo, è meglio di Putin, perfino il suo Frankenstein"). Il golpe di Prigozhin, secondo le autorità ucraine, rappresentava "una finestra di opportunità" per il Paese invaso. Nel pomeriggio erano arrivate buone notizie anche dal fronte: mentre la Wagner avanzava indisturbata, l’esercito ucraino era riuscito a strappare a Mosca diversi territori nel Donbass che erano stati occupati nel 2014. Kiev aveva assistito con un mix di stupore, speranza e senso di rivalsa al precipitare della situazione in Russia. "Siamo solo all’inizio", aveva twittato Mykhailo Podoliak, portavoce di Zelensky, secondo il quale "la divisione fra le élite russe è troppo evidente. Accettare e fingere che tutto sarà sistemato non funzionerà". Un assist al presidente che su Telegram affondava il colpo: "Chi invia colonne di soldati per distruggere vite umane in un altro Paese distrugge se stesso e non può impedire alle proprie truppe di fuggire e di tradire quando la vita resiste".

Poi, l’inatteso dietrofront di Prigozhin. E così sul campo alla fine non cambierà quasi nulla. La controffensiva ucraina, che avrebbe dovuto accelerare viste le difficoltà interne russe, proseguirà secondo i vecchi piani. "Oggi il mondo ha visto che i capi della Russia non controllano nulla. Niente di niente. Caos completo. Completa assenza di prevedibilità", ha scritto in un post su Twitter il presidente Zelensky. "Il mondo non dovrebbe avere paura. Sappiamo cosa ci protegge. La nostra unità", ha aggiunto Zelensky, secondo cui "l’Ucraina sarà sicuramente in grado di proteggere l’Europa da qualsiasi forza russa, non importa chi le comanda".