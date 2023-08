La strage razzista Neonazi ventenne fa fuoco Tre afroamericani uccisi nel giorno di Luther King

di Giampaolo Pioli

NEW YORK

Non si era ancora conclusa la grande marcia a Washington per celebrare Martin Luther King e ricordare che non era una “commemorazione” ma la “continuazione” del suo grande sogno, quando a Jacksonville, in Florida, un giovane nazista bianco di 21 anni, Ryan Christopher Palmer, è entrato in un supermercato e ha ucciso a bruciapelo due uomini e una donna di colore per poi togliersi la vita gridando "odio i neri…".

Il giovane a volto coperto ha sparato con una pistola con incisa una svstica nel calcio e un fucile semiautomatico Ak-47. Era vestito con tenuta da combattimento e un giubbotto antiproiettile. Secondo lo sceriffo della contea, il suo obiettivo era fare un’autentica strage nella vicina Edward Water University frequentata quasi esclusivamente da studenti di colore. Lo sparatore si era presentato all’ingresso chiedendo di entrare nel campus, ma siccome si è rifiutato di mostrare un documento d’identità non lo hanno fatto entrare. Fbi e Home land security hanno ispezionato la casa del ragazzo alla ricerca di altre armi o materiale di stampo razzista che il giovane aveva già fatto circolare in rete dopo essere stato bloccato già nel 2017 per un precedente episodio di violenza ed essere stato ricoverato in un ospedale psichiatrico.

Anche il presidente Biden è stato informato.Non è la prima volta che questo odio razzista tocca Jacksonville. Esattamente 5 anni fa in un’altra sparatoria un altro suprematista bianco uccise due giovani di colore durante un torneo di videogame.

Non è escluso che il killer della Florida, che aveva addirittura chiamato i genitori prima del massacro per pregarli di mettere sui social un suo messaggio di odio verso i neri, abbia voluto imitare Payton Gendron, un ragazzo di 19 anni che a Buffalo sterminò dieci persone di colore in un grande supermercato sparando all’impazzata.

Inutilmente il presidente Biden aveva tentato di proporre in congresso un inasprimento delle leggi sul possesso e sull’uso delle armi chiedendo di bandire almeno i supercaricatori e i fucili semiautomatici. La lobby delle armi in America rimane fortissima e si nasconde dietro il Secondo emendamento della costituzione che considera un diritto possederne una. C’è chi teme che con le quattro incriminazioni dell’ex presidente Trump e i preliminari dei processi che iniziano già questa mattina, l’America potrebbe piombare durante l’anno elettorale in una spirale di violenza senza precedenti.