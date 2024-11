La strage di Rigopiano. Verdetto il 3 dicembre

Slitta al 3 dicembre la sentenza della Cassazione nel procedimento sulla strage di Rigopiano in cui persero la vita 29 persone per una valanga che travolse un hotel il 18 gennaio 2017. I giudici, dopo avere ascoltato gli avvocati difensori, hanno deciso di rinviare la decisione alla luce della "complessità del processo" e del numero di posizioni da vagliare. Una sentenza attesa da tanti familiari presenti in Cassazione e su cui grava anche lo spettro della prescrizione per alcune accuse.