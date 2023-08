La strage di civili Missili russi su Chernihiv, colpiti teatro e università Uccisa anche una bimba

Sette morti, tra cui una bambina di 6 anni e 144 feriti tra cui 15 minori: ecco il bilancio dell’ennesima strage di civili in una città ucraina. Una strage russa voluta per ribadire in occasione dei diciotto mesi di guerra che l’Ucraina è sotto tiro. Per intimidire, secondo una classica strategia della tensione. Stavolta a colpire è un missile Iskander lanciato sul teatro regionale accademico Taras Shevcenko di Chernihiv, città a 70 chilometri dalla frontiera russa. Sono da poco passate le 11.30 di una calda giornata di metà agosto. La gente è a passeggio, molti vanno in chiesa per festeggiare la festa della Santa Trasfigurazione, una delle dodici grandi feste della Chiesa ortodossa.

Il missile cade sul teatro e fa strage. Obiettivo dichiarato dai russi una riunione organizzata dalla ong ’Victory drones’ che riunisce sviluppatori di droni e volontari che elaborano veivoli a servizio delle forze armate ucraine. All’incontro, del quale era nota la data ma non il luogo, partecipano circa 200 persone, tra cui alcune decine di militari. Organizzarlo in un teatro che si affaccia sulla Piazza Rossa di una città con Chernihiv, conoscendo i russi, è stato un azzardo. Anzi una follia. Anche perché a morire è soprattutto chi sta attorno al teatro, non protetto da nulla mentre la testata ad alto potenziale dell’Iskander esplode e fa una strage. E adesso Kiev dà la caccia ad eventuali talpe.

"È un sabato qualunque che la Russia ha trasformato in un giorno di dolore" dice il presidente Zelensky, in visita in Svezia per trattare l’avvio della produzione in Ucraina dei blindati svedesi CV90 e discutere di una fornitura di cacciabombardieri Gripen. "È un attacco terroristico e un crimine di guerra contro i civili – attacca il sindaco ad interim di Chernihiv, Oleksandr Lomako – Capisco che il loro obiettivo fosse un evento militare che si svolgeva nell’edificio del teatro, ma i russi che lanciano quei missili in pieno giorno contro la città sapevano che le vittime sarebbero state per lo più civili". "Condanno – dice la Coordinatrice delle Nazioni Unite in Ucraina, Denise Brown – questo modello ripetuto di attacchi russi su aree popolate dell’Ucraina. Questa pratica deve finire". Ma non finirà.

A 18 mesi dall’inzio del conflitto le due parti continuano senza deflettere la guerra. Secondo una inchiesta del New York Times le perdite russe si avvicinano a 300mila – circa 120.000 caduti e 170-180.000 feriti – mentre da parte ucraina si conterebbero quasi 70.000 morti e 100-130.000 feriti. I russi hanno da mesi perso l’inziativa tranne in aree ristrette (soprattutto Kupiansk-Svatovo, dove hanno ripreso 115 kmq) mentre gli ucraini avanzano su Bakmut (57 kmq riconquistati), dove sono attestati alla periferia ovest, e in due diverse aree del sud, avanzando la zona di Robotyne (62 kmq ripresi) e quella sud di Velyka Novosyilka (174 kmq riconquistati). Sono state avanzate difficili, costose in termini di uomini e mezzi perché i russi si attendevano l’attacco e avevano seminato decine di di migliaia di mine e si erano fortificato su tre linee di trincee, delle quali sola la prima è stata intaccata. La strada è ancora lunga ed essendo (quasi) senza aviazione gli ucraini fanno quello che possono, ma avanzano piano e restano ancora lontanissimi dalla costa del mare d’Azov. Il che significa che i combattimenti continueranno fino a primavera quando, forse, arriveranno gli F16 e verrà tentata una nuova offensiva, Kiev spera decisiva. Sino ad allora, avremo decine di migliaia di morti. Sicuri.

Alessandro Farruggia