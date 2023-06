La strage dell’amianto Il numero uno di Eternit condannato a 12 anni

Stephan Schmidheiny, magnate svizzero e unico proprietario ancora in vita della multinazionale Eternit, è colpevole. Lo ha stabilito la Corte d’assise di Novara che lo ha condannato alla pena di 12 anni per la morte di 392 persone, uccise dall’amianto a Casale Monferrato, tra cui 62 ex dipendenti della fabbrica e cittadini di Casale e dintorni, colpiti dall’"esposizione ambientale" senza aver mai messo piede nel complesso industriale. Si chiude così un processo durato oltre due anni e per il quale sono state celebrate 42 udienze. L’imprenditore aveva gestito lo stabilimento Eternit di Casale dal 1976 al 1986. I pm contestavano l’omicidio volontario nella formula del dolo eventuale e avevano chiesto una condanna all’ergastolo (con isolamento diurno): il massimo consentito dal codice penale. Per la Corte, però, si tratta di omicidio colposo aggravato dalla colpa cosciente e dalla violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro.

Nella foto, i parenti delle vittime all’udienza