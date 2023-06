La strage dei ciclisti a Milano Va al lavoro in bicicletta falciata da una betoniera: quinta vittima in otto mesi

di Marianna Vazzana

La bicicletta bianca è quasi intatta. Ma la donna che era in sella non ha avuto scampo: è morta travolta da una betoniera ieri mattina a Milano mentre andava al lavoro. Si chiamava Alfina D’Amato, era originaria di Salerno e aveva compiuto 60 anni il 26 gennaio. Lascia un compagno e un figlio di 14 anni e allunga purtroppo la lista dei ciclisti investiti e uccisi da un mezzo pesante nel capoluogo lombardo: quattro in poco più di 5 mesi, di cui tre donne. Cinque dallo scorso novembre. Stando a quanto emerso finora, la sessantenne è stata agganciata dal mezzo nel cosiddetto “angolo cieco“: una dinamica-fotocopia, che si ripete identica da un incidente all’altro. In base ai primi rilievi della polizia locale, alle 9.20 la donna stava pedalando in via Predabissi, a meno di un chilometro da piazzale Loreto, sulla porzione destra della carreggiata in un punto in cui non c’è pista ciclabile. Tutto liscio finché la betoniera che avanzava alla sua sinistra nella stessa direzione non ha svoltato a destra immettendosi in piazza Durante: la sessantenne era nell’angolo cieco del mezzo, quindi fuori dalla visuale dell’autista, ed è stata presa in pieno. Ancora da capire se Alfina D’Amato volesse proseguire dritto verso viale Lombardia o svoltare a sua volta. Di sicuro, dopo l’impatto ha perso l’equilibrio, è caduta ed è stata travolta appena dopo il punto di svolta, vicino alle strisce pedonali.

L’uomo alla guida del mezzo pesante, italiano di 57 anni "non ha visto la ciclista e non si è accorto di nulla. Si è fermato qualche metro più in là, non appena ha notato una persona a terra guardando lo specchietto", fa sapere la moglie, accorsa in piazza Durante per sostenere il marito sotto choc.

Immediata la richiesta di aiuto. I primi a soccorrere la sessantenne sono stati due “falchi“ del Radiomobile della polizia locale, che hanno applicato un laccio emostatico sulla gamba della donna e usato il defibrillatore. Stando a quanto riferito, era cosciente ma poi è svenuta. I soccorritori del 118 sono riusciti a rianimare la donna dopo 10 minuti di tentativi per poi accompagnarla in codice rosso al Policlinico, dove è arrivata alle 10.15 in condizioni critiche. È morta alle 12.30 per traumi in più parti del corpo e lesioni gravissime. La Procura aprirà un’inchiesta per omicidio stradale. In piazza anche i vigili del fuoco. E sono andati avanti per ore i rilievi della polizia locale, che ha subito interrogato l’autista e raccolto le testimonianze di passanti. Gli investigatori sono ora al lavoro per ricostruire la dinamica anche con l’aiuto delle telecamere della zona. "Questo incrocio è pericolosissimo", dice una residente. "Bisogna avere mille occhi anche solo per attraversare a piedi". Stando a quanto ha scritto sul suo profilo Facebook, Alfina D’Amato lavorava per una ditta di pulizie al Politecnico di Milano. "E a quell’ora – dice una conoscente – stava andando al lavoro. Io ancora tremo, non posso credere non ci sia più. Era una persona dolcissima e affabile, gentile con tutti".

Ieri alle 19, in suo onore, i cicloattivisti milanesi hanno dato vita a un presidio spontaneo in piazza Durante: "Basta morti sulle strade", l’appello che ripetono da mesi. Prima di Alfina, in via Comasina è stato investito e ucciso da un tir mentre andava al lavoro anche Li Tianjiao, cinese di 54 anni. Il 20 aprile in corso di Porta Vittoria era toccato a Cristina Scozia, di 39 anni, mamma di una bimba, presa in pieno da una betoniera. Ancora: il 1° febbraio in piazzale Loreto ha perso la vita un’altra mamma, Veronica D’incà, di 38. Mentre il 2 novembre scorso era stata investita Silvia Salvarani, di 66 anni, che pedalava sui Bastioni di Porta Nuova.