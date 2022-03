La stanchezza di Charlene e il ricovero da 43mila euro a settimana nella clinica di lusso sulle Alpi

È stata svelata la clinica di lusso svizzera da 43 mila euro a settimana dove è stata curata la principessa Charlene di Monaco durante i suoi quattro mesi di assenza per malattia. Charlene, 44 anni, era assente dal Principato per problemi di salute, compreso quello che il palazzo aveva precedentemente definito uno "stato di profonda stanchezza generale". Secondo quanto riferito ora, la moglie del principe Alberto e madre di due figli è stata ricoverata in nella lussuosa Clinic les Alpes vicino a Montreux, una località turistica sul lago di Ginevra. Secondo alcune fonti si tratta di una delle migliori cliniche per la salute mentale e le dipendenze al mondo.