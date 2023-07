La Spagna oggi alle urne, avanti i popolari Ma per governare serve l’intesa con Vox

La Spagna, a meno di clamorose sorprese, si appresta a virare a destra. Per seguire la notte elettorale nella sede del Partito popolare a Calle Genova, nel centro di Madrid, ci saranno centinaia di giornalisti accreditati, anche stranieri, segno che l’importanza del voto travalica la penisola iberica. I numeri diffusi dall’account Twitter del Pp fanno capire come il partito di Alberto Nunez Feijoò sia ormai convinto di essere a un passo dalla meta. Ma per arrivare alla Moncloa non basterà arrivare primo alle elezioni: se vorrà diventare primo ministro, l’ex governatore della Galizia dovrà molto probabilmente trovare un’intesa con Vox – il partito dell’estrema destra iberica –, obiettivo che al momento non si annuncia dei più facili.

Di contro, il Psoe del premier uscente Pedro Sanchez non molla. Nel corso degli ultimi giorni, malgrado manchi un riscontro statistico, Faijòo sembra essere incappato in qualche gaffe di troppo, e questo ha fortemente mobilitato la base socialista, convinta di poter centrare una remontada dell’ultimo minuto che avrebbe dell’incredibile. Secondo El Pais, "il Psoe e Sumar hanno chiuso la campagna in uno stato di euforia impensabile una settimana fa, mentre il Pp sembra aver allentato il suo trionfalismo".

Oggi, già intorno alle 21, sapremo se la

Spagna, attuale presidente di turno dell’Ue, seguirà il vento di destra che sta soffiando in Europa, nonostante i buoni risultati economici portati a casa da Sanchez. Oppure se gli elettori la condanneranno alla paralisi, con un governo provvisorio, in vista di un non scontato ritorno alle urne. Sono i due scenari che si profilano, secondo autorevoli osservatori politici, alla vigilia di quello che è stato già ribattezzato come "il voto di gran lunga piu’ importante che si sia tenuto nella memoria recente". Per la prima volta dalla fine della dittatura franchista, infatti, le urne potrebbero portare al governo i ministri sovranisti del partito di estrema destra. Ieri giornata di relax per Sanchez e per il suo sfidante ma anche per la leader della coalizione di sinistra alternativa Sumar, Yolanda Díaz, e per il numero uno di Vox, Santiago Abascal. I sondaggi hanno sempre fotografato il centro destra di Feijoo’ in vantaggio di 4-5 punti percentuali in media sul Psoe di Sanchez. Oggi il verdetto.