La sorpresa di Harry e Meghan: visita a Elisabetta e al principe Carlo Prove di pace con la famiglia reale

Il principe Harry e la moglie americana Meghan Markle, che hanno rinunciato a tutte le prerogative reali britanniche per trasferirsi negli Usa, hanno incontrato mercoledì a Windsor la regina Elisabetta II e il principe Carlo. A confermarlo un portavoce della coppia alla Bbc ma anche altre fonti ai tabloid britannici. I duchi del Sussex si sono fermati a Windsor in viaggio verso l’Aja dove assisteranno agli Invictus Games. La visita a sorpresa arriva dopo la controversa assenza dei duchi alla messa in memoria del principe Filippo, due settimane fa. I testimoni parlano di "coppia calma e rilassata" e secondo gli esperti dei fatti di Corte la visita sarebbe un "ramoscello d’ulivo" verso la Regina: Meghan infatti non metteva piede in Gran Bretgna da due anni, dopo la rottura con la famiglia reale.