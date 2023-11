La sorella di Gregori : "Il Papa ricordi Mirella"

"Come accaduto per Emanuela Orlandi nel giugno scorso durante l’Angelus in occasione del quarantennale della scomparsa, spero che presto papa Francesco faccia anche il nome di Mirella, che chieda una preghiera per lei; penso che in certi casi dove c`è tanto dolore in una famiglia, una parola dal Santo Padre possa aiutare ad alleviare la sofferenza". Lo ha detto durante un programma radiofonico Maria Antonietta Gregori, sorella di Mirella, sparita nel 1983 poco prima della Orlandi.