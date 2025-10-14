La sorella del ristoratore ucciso: "Il killer mi ha puntato la pistola"

"Lo conoscevamo di vista, uno con cento collane d’oro al collo e la barba lunga non passa inosservato. Ha puntato la pistola alla tempia di mio fratello e lo ha ucciso senza motivo. Io l’ho inseguito, lui ha tirato una bottiglia contro mia cognata Desirée, la fidanzata di Paolo. Io ho cercato di tirargliene un’altra. Poi da lontano ha puntato la pistola anche contro di me e sono scappata verso il locale". Attende da domenica di poter dare l’ultimo saluto al fratello, Paolo, assassinato sabato notte, Sofia Taormina. Il cadavere del ragazzo è sotto sequestro.

In serata ieri il medico legale incaricato dell’autopsia ha fatto i primi accertamenti, tra cui una Tac al cranio che dovrebbe chiarire gli ultimi dubbi sul delitto. Un racconto accorato quello della ragazza che, insieme al fratello 21enne, gestiva il pub 'O Scrusciu'. Le parole di Sofia, sentita nelle scorse ore dai carabinieri che, per l’omicidio, hanno fermato un 28enne del quartiere Zen Gaetano Maranzano, sono confermate dai racconti dei ragazzi che affollavano piazza Spinuzza, cuore della movida cittadina, e che hanno assistito all’omicidio. L’assassino e gli amici erano clienti del pub della vittima, per cui diversi presenti, che li conoscevano, hanno saputo indicare agli investigatori il suo profilo TikTok.

"Mi ero appena accomodata in un tavolino all’esterno e alle mie spalle è accaduta una lite, Erano circa 2 o 3 ragazzi contro uno, quest’ultimo è riuscito a scappare. Loro lo colpivano con delle bottiglie di vetro di birra", racconta una delle clienti ai carabinieri. "Non conosco il motivo della lite. Io stavo per scappare. Nel frattempo noto Taormina che esce dal locale e dice ‘ragazzi basta non litigate, non c’è bisogno di fare così’... Viene colpito da uno con una bottiglia alla nuca. Subito si è accasciato a terra".