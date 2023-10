La sorella accusa:: "Picchiato in cella". Nuove prove, riaperte le indagini

Morto in carcere, ad

Oristano, poco più di un anno fa. "Si è suicidato". Ma per i famigliari, e in particolar modo per la sorella Marisa, c’è qualcosa che non torna nella ricostruzione fatta dai sanitari dell’istituto di pena. "Voglio verità, voglio restituire dignità a mio fratello", dice Marisa in conferenza stampa alla Camera dove il deputato Roberto Giachetti, assieme all’associazione Nessuno tocchi Caino e all’esponente radicale Rita Bernardini, ha presentato una interrogazione al ministro Nordio. E proprio l’altro giorno, la Procura – dopo aver acquisito nuove prove video e audio - ha deciso di riaprire l’inchiesta sulla morte dell’uomo.

Dal Corso, 42 anni, è il più piccolo di una famiglia di dieci fratelli e sorelle. I Dal Corso sono tutt’altro che benestanti e, quando Stefano nasce, ci si pone il problema di come mettere insieme il pranzo e la cena. Stefano viene messo in un istituto. Uscito dall’orfanotrofio, Stefano fa il suo incontro con il mondo che gira attorno agli stupefacenti. Finisce in carcere e diventa dipendente. "Lui – fa notare la sorella – non si sarebbe mai tolto la vita, per il suo carattere e per sua figlia. È stato pestato dalle guardie". A spiegare cosa non torna è l’avvocata Armida Decina: "Il fascicolo che mi hanno presentato era vuoto. Non c’erano i video delle telecamere e le foto mostravano il corpo di Stefano vestito. E non è mai stata eseguita l’autopsia".