La sonda cinese rientrata dal lato oscuro della Luna. Presi campioni di rocce

Per la prima volta sono arrivate sulla Terra rocce e suolo dal lato nascosto della Luna. Ad aggiudicarsi il primato è la Cina con la missione Chang’e 6. La capsula che ha riportato i campioni, raccolti in una zona vicina al Polo Sud lunare, è atterrata nella zona di Siziwang, nella Mongolia interna. È un primato che la Cina si aggiudica nel pieno della ripresa della nuova corsa alla Luna, che vede i privati accanto alle agenzie spaziali, il grande programma Artemis promosso dalla Nasa e nuovi protagonisti, come l’India e il Giappone. "Un altro risultato fondamentale negli sforzi del Paese per costruire una potenza spaziale, scientifica e tecnologica", lo ha definito il presidente Xi Jinping, congratulandosi con l’agenzia spaziale cinese Cnsa. La Cina è finora il primo e unico Paese ad avere toccato il suolo del lato nascosto della Luna e, dopo gli Stati Uniti e l’ex Urss, è la terza nazione a raccogliere campioni del suolo dalla faccia della Luna che non è mai rivolta verso la Terra.