La solita solfa? Meglio dar retta agli scienziati

Lorenzo

Moroni

L’errore più frequente è quello di pensare che "sia la solita solfa, perché in fondo d’estate ha sempre fatto caldo". I più, purtroppo, oltre a pensarlo lo dicono. Anzi, lo urlano ai quattro venti. E la paura è quella che ci si abitui a una situazione che di normale non ha nulla. I climatologi avevano garantito che, per il 2023, con il caldo torrido l’Italia avesse già dato. Che agosto sarebbe stato sì afoso, ma non come luglio con le prime tre settimane più calde di sempre, secondo i dati Era5 del Copernicus Climate Change Service (C3S). La temperatura media globale superficiale dell’aria per i primi 23 giorni è stata di 16,95°C, ben al di sopra dei 16,63°C registrati a luglio 2019, che è attualmente il luglio più caldo di sempre. Abbiamo visto il Paese spaccato in due, roghi al Sud e tempeste al Nord. Danni e vittime. E adesso ci risiamo. Le temperature scavalleranno di nuovo i 40° e poi potrebbero arrivare, ancora, nubifragi e tempeste. La solita solfa? Sì, se vogliamo coprirci gli occhi e far finta di niente. Spaventa piuttosto la rapidità con cui questi fenomeni climatici violenti si ripetono. "Per varie parti di Nord America, Asia Africa ed Europa è un’estate crudele – dice il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres –. Per l’intero pianeta è un disastro. E per gli scienziati è inequivocabile: colpa degli umani. L’unica sorpresa è la velocità del cambiamento". C’è chi dice che 50 anni fa piovesse, grandinasse e facesse un caldo bestiale come oggi. Ma non si ha memoria di chicchi grossi come palle da tennis che mitragliano case e auto, di alluvioni in grado di mettere sott’acqua paesi e città in pochi minuti. E non si ha memoria di agricoltori rassegnati al cambiamento climatico al punto da dire: "Anziché pomodori coltiveremo mango e papaya". E poi c’è il piccolo particolare dello zero termico a 5.200 metri, un record. Sarà la solita solfa, ma con lo zero termico a quella quota i ghiacciai presto ce li scorderemo.