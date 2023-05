La sinistra ostaggio dei cliché

Lorenzo

Castellani

Il compito di chi è all’opposizione dovrebbe essere quello di convincere nuovi elettori a spostarsi dalla propria parte. La sinistra italiana mostra al contrario una prevalenza per l’auto-confinamento, la chiusura in una roccaforte che da un lato radicalizza la propria proposta politica e dall’altro si dipinge come una cittadella moralmente e civilmente superiore al resto del paese. Il Pd sembra così voler restringere i propri orizzonti politici e culturali invece di ampliarli. Nelle ultime settimane sono riemersi due vizi storici, e in genere nefasti sul piano politico, del Pd oggi guidato dalla Schlein: il rifiuto assoluto delle idee degli avversari in modo tanto radicale da negarne qualsiasi legittimità e la proposta di aumento delle tasse sui risparmi degli italiani. Quanto al primo elemento, che sia il fisiologico spoils system delle nomine Rai o l’impedimento della presentazione di un libro di un ministro da parte di attivisti progressisti, la sensazione è di essere di fronte ad una sinistra sempre più intollerante e incapace di accettare l’esistenza di una maggioranza che ha vinto regolamentare le elezioni, si muove con tutta evidenza entro i confini della Costituzione e segue prassi consolidate, già battute dal Pd stesso quando governava. Il secondo elemento è ciò che emerge dalla proposta economica della Schlein: innalzamento della tassa di successione; delle tasse sulle plusvalenze finanziarie; delle tasse sugli immobili. Certamente la leader del Pd avrà anche idee su come utilizzare questo eventuale gettito fiscale aggiuntivo, ma ciò che rischia di arrivare alla stragrande maggioranza degli elettori è soltanto la proposta d’inasprimento fiscale. Ciò significa precludersi qualsiasi possibilità di parlare all’elettorato di centrodestra, anche quello più moderato. E infatti i sondaggi per il Pd, dopo un recupero iniziale a seguito dell’elezione della nuova segreteria, sono inchiodati.