La sinistra italiana e il vizio del ’ma’

Canè

La differenza sta tutta nei "ma". Il che non è un dettaglio quando il "ma", il distinguo, riguarda un argomento dirompente come la guerra Hamas-Israele. Niente di nuovo sotto il sole della sinistra-centro, e in particolare dei due azionisti di maggioranza dell’area: Democratici e 5Stelle. Niente di nuovo in tema di sfumature, di ricerca dei punti di unità, salvo trovare più spesso terreni divisivi, sdrucciolevoli su cui scivolare. Così, come per l’Ucraina, capita che il Pd, anche quello a guida Schlein, e magari suo malgrado, stia saldamente in Occidente con la riaffermazione netta del "diritto di Israele a esistere e difendersi" nei confini umanitari e delle leggi internazionali, fermo restando che a pagare non sia la popolazione di Gaza. Discorso, aggiungiamo noi, che andrebbe fatto prima di tutto ai terroristi. Anche i grillini stanno con Gerusalemme, con una tale sequela di distinguo, però, che hanno fatto dire perfino all’ex vice ministro Buffagni che l’appoggio a chi lotta contro Hamas doveva essere più deciso. Conte, da parte sua, ha tentato di correggere la deriva, ma la toppa che ci ha messo non sembra aver tappato il buco. Del resto, perché mai dovrebbe tapparlo visto che esiste? Visto che un sondaggio ha rilevato come il 62% dei pd stia con Israele a fronte solo del 44% dei 5Stelle. Come peraltro si vede a occhio nudo anche nelle piazze. Dove tanti dem portano la bandiera di David, anche se non muoiono di gioia nel ritrovarsi a fianco del centro destra, mentre molti grillini non risparmiano i bicipiti per sventolare quella della Palestina. Insomma, nulla cambia anche sotto il cielo plumbeo di questa guerra. Dove il campo governativo mostra i vertici compatti, e ancor più le basi, mentre la sinistra-centro viaggia in ordine semi sparso. Legittimo, normale. Ma...