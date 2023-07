La sindrome del sessismo sistematico

Chiara

Di Clemente

Bella scoperta. L’autorevole quotidiano britannico “The Guardian“ titola: "Tutte le vittime donne sono bugiarde: gli scandali di violenza sessuale in Italia svelano un sessismo profondamente radicato", e nel lungo articolo il giornalista investigativo e commentatore Tobias Jones dipinge un quadro agghiacciante. Altro che britannici romantici svenimenti ottocenteschi da Grand Tour dinnanzi ai quadri veneziani e alle sculture fiorentine, altro che sindrome di Stendhal: vista oggi dalla Gran Bretagna l’unica sindrome che attanaglia l’Italia è quella del sessismo sistematico, politico e culturale. Jones cita il caso del bidello che non è stato condannato perché la sua aggressione alla ragazzina è durata "solo tra i 5 e i 10 secondi"; cita il caso del figlio di La Russa e della campagna volta a togliere credibilità alla presunta vittima in base alla all’assunzione per proprio conto di droga, prima dell’incontro col rampollo. "Tali diffamazioni sono all’ordine del giorno nei processi per stupro in Italia", scrive Jones, mettendo insieme una lunga serie di fatti, dal caso del ’99 (uomo assolto perché la vittima indossava jeans attillati) a quello del 2017 (due uomini assolti perché avevano affermato, giudici concordi, che la vittima era brutta); e poi Grillo che autoassolveva il figlio in base alla "stranezza" del “troppo“ tempo impiegato a fare denuncia; le giustificazioni degli alpini al famoso raduno 2022 ("Quelle prima provocano e poi interpretano il ruolo delle vittime...") fino al mancato ergastolo al carnefice di Carol Maltesi, poiché lei era "disinibita". D’altronde, scrive il “Guardian“, sono cresciuti nutrendosi del berlusconismo: "bunga bunga, battute su donne puttane (testuale, ndr) hanno suggerito che la correttezza sessuale e linguistica potesse essere ignorata con impunità". Dal Paese della Camera con vista al Paese della Camera con violenza. Ragazze siete avvertite.