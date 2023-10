La sfida interna al Pd. Bonaccini riaccende l’Energia popolare: non basta avere il 20%

Il giuramento solenne che dal Pd, lui, non se andrà mai. Perché "in famiglia si sta nella buona e nella cattiva sorte". Certamente con l’impegno e la volontà di far contare la voce dei riformisti in seno ai dem, nel momento più difficile "in cui la politica sta rincorrendo la gestione di catastrofi come quelli della mia generazione non avevano mai visto". E con l’obiettivo di far crescere il Pd ("Non possiamo accontentarci di un partito al 20%") col rischio di un cappotto delle destre in Europa. È un comizio formato torrente in piena, quello di Stefano Bonaccini al Palaffari di Firenze, alla kermesse di Energia popolare, l’area dem politico-culturale che a lui fa riferimento. Alla seconda uscita, dopo Cesena, con l’appuntamento dal titolo ’L’Europa di domani’, richiama trecentocinquanta persone con il sindaco di Firenze Nardella e il governatore toscano Giani sul palco e in prima fila a sostenere la bontà dei propositi. Sul podio salgono anche gli ’altri’, da Gianni Cuperlo a Orlando a Provenzano.

La volontà netta di un’affermazione correntizia, che negli intenti non vuole essere divisiva, ma dare forza ai temi dei sostegni all’impresa, della sicurezza, della tutela delle partite Iva. Parallelamente riaffermando con l’area Schlein, le sacrosante battaglie per i diritti, in primis per il lavoro e per non farsi scippare la sanità pubblica. "L’11 novembre saremo tutti in piazza per la sanità pubblica e per il diritto alla casa e ha fatto benissimo Elly Schlein a porre questo problema", incalza Bonaccini.

Ad abbracciare il convegno, suscitando indignazione, il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana: è consapevole del maremoto causato dalla sua presenza, pur con un collegamento video a distanza. "So che questa cosa ha dato adito a un sacco di speculazioni – dice l’arcivescovo metropolita di Bologna –. A me questo fa sorridere perché invece nella vita è molto più semplice riuscire a parlare e ragionare insieme, a discutere, a guardare avanti. Credo che sia un compito di tutti quanti e sono contento di dare il mio contributo". Punto.

Per presentarlo, restituendo la naturalezza e la genuità di un rapporto consolidato nel tempo, Bonaccini dice "lo chiamo come mi ha chiesto la prima prima volta, don Matteo". "I nazionalismi, i sovranismi dividono, illudono di poter trovare una soluzione da soli. C’è una grandezza in quelli che ci hanno regalato l’Europa e di quanti l’hanno portata avanti, pur con tutti i limiti – incalza il cardinale – Costoro ci consegnano una realtà che deve crescere, che deve accettare nuove sfide, guardare avanti, vincere l’euroscetticismo".

Un tema evidentemente al centro del convegno il ruolo di un’Europa troppo fragile nello scacchiere internazionale. La guerra in Medio Oriente accende oratori e platea e fa prendere una marea di applausi a Cuperlo. E al presidente dell’Emilia Romagna che parla di condanna senza appello per la sanguinosa battaglia e in parallelo della necessità di difendere i diritti umani a Gaza: "Si impone con urgenza la coesistenza pacifica". Poi la questione migranti in cui il "governo ha seminato vento e raccoglie tempesta" e una stoccata alla sinistra per aver getito poco e male, nel passato, ma anche adesso "la crisi demografica" che si trasforma infragilità di un intero continente.

Poi Bonaccini mira dritto al bersaglio: un governo disastroso i cui tagli sono da avversare. A partire dalla manovra finanziaria, così "povera e sgangherata che non si azzardano neppure a pubblicarla". L’impoverimento della sanità che richiederebbe le dfimissioni del ministro Schillaci, per Bonaccini: "Se otto miliardi richiesti diventano uno, prendi tu le conseguenze, ministro".