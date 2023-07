La sfida della Ue si chiama integrazione

Raffaele

Marmo

Quello che sta accadendo in Francia ci riguarda e ci interroga direttamente. E, a meno di un’antistorica e irrealistica idea isolazionista, vale la pena innanzitutto domandarci se non sia riduttivo e rischioso da parte dell’Europa guardare alla questione immigrazione "solo" come un problema di gestione e distribuzione di flussi migratori.

Si dirà – ed è vero – che sono almeno quarant’anni che nella Francia contemporanea, anche e principalmente in considerazione del suo passato coloniale, sommosse, proteste e violenze di massa nelle e delle banlieues, con profonde e diffuse ragioni nelle condizioni di degrado sociale, economico e politico di quei quartieri, sono ricorrenti e crescenti per intensità e forza d’urto. C’è, dunque, uno specifico francese che, almeno per ora, non appare riproponibile, almeno per i numeri in gioco, in altri contesti di disagio e di degrado urbano nelle periferie d’Europa.

Si dirà – e anche questo ha fondamento – che con un’Europa che non riesce a trovare un ubi consistam nella regolazione dei flussi migratori, figuriamoci se possiamo immaginare che si possa individuare un comune denominatore nel modello di integrazione da perseguire. Dall’assimilazionismo nazionalista all’integrazionismo, dai muri anche interni al multiculturalismo, il Vecchio Continente è una babele di ricette contrapposte. E, del resto, è indicativa dello scontro tra impostazioni la strumentalizzazione dei fatti francesi del premier polacco, Mateusz Morawiecki: "Vogliamo scene come quelle di Parigi?".

Eppure, se solo guardiamo con un orizzonte a dieci anni (ma nel Nord Europa già da ora), le classi dirigenti politiche europee farebbero bene a definire un percorso di azione comune per un’integrazione quanto più condivisa possibile per evitare il rischio della moltiplicazione delle rivolte "francesi" nelle altre periferie del nostro Continente.