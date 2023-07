La sfida al potere portata al cinema "Disse subito che l’aereo fu abbattuto"

di Giovanni

Bogani

"Sono sgomento. Siamo stati tutti colti di sorpresa. Andrea non ci aveva detto nulla della sua malattia. Era arrivata, sì, la notizia che non stesse bene: ma cerchi sempre di non essere indelicato E questa notizia, oggi, mi arriva come una mazzata". Sandro Petraglia – sceneggiatore, regista e critico di cinema – scrisse insieme ad Andrea Purgatori il film “Il muro di gomma“, in cui Marco Risi racconta l’ostinata ricerca della verità da parte di un giornalista che indaga sull’incidente aereo di Ustica del 1980, in cui morirono 81 persone. Quel giornalista – che sullo schermo ha il volto scavato, inquieto dell’indimenticabile Corso Salani – era proprio modellato su Andrea Purgatori.

Sandro, come conobbe Andrea Purgatori?

"Quando Andrea decise di parlare con Marco Risi della sua inchiesta giornalistica su Ustica. Io all’epoca avevo già scritto, per Marco Risi, “Mery per sempre“: insieme a Stefano Rulli, fummo coinvolti nella scrittura del film. E abbiamo raccontato, in pratica, la storia di Andrea, la sua tenace ricerca della verità".

Che ricordo ha del vostro lavoro insieme?

"Era lui il più ‘cinematografico’ di tutti noi. Scoprimmo presto che Andrea aveva una grande passione per il racconto cinematografico. Aveva anche scritto sceneggiature, di film cosiddetti ‘di genere’, negli anni ’70. Fu molto naturale lavorare insieme, trasformare la sua storia in un film".

Quando uscì, nel 1991, l’ipotesi che il film proponeva era ancora considerata scandalosa.

"Si parlava ancora del ‘cedimento strutturale’ dell’aereo. Invece, “Il muro di gomma“ è stato un film importantissimo per far capire che non fu così. Azzardammo l’ipotesi che quell’aereo non fosse esploso in volo per caso, ma perché stava accadendo un atto di guerra sul territorio italiano. Un Mig libico in fuga, dei caccia stranieri che gli hanno sparato addosso dei missili. L’aereo di linea si trovava in mezzo a quello scenario di guerra. All’epoca fu un azzardo, che solo Andrea aveva il coraggio di sostenere, sostenuto da una ricerca poderosa: adesso è la conclusione cui sono giunti tutti. Anche se gli altri Stati coinvolti ancora non ci dicono nulla".

Da ultimo aveva “Atlantide“.

"Andrea creava, con “Atlantide“, dei racconti cinematografici. Conosceva bene il ritmo del racconto, il senso della suspense, sapeva come tenere l’attenzione dello spettatore".

Amava molto la commedia all’italiana…

"Sì: e aveva un’ironia che covava sempre, sottortaccia. Ha anche scritto, con Corrado Guzzanti, “Fascisti su Marte“, un film molto ironico. Era un uomo brillante, ironico, curioso, innamorato della vita".