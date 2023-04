La setta femminista: "Escludiamo gli uomini dalle nostre vite"

In Corea del Sud è in atto una rivolta storica. In risposta alla cultura misogina dilagante, nel Paese asiatico le donne abbracciano un femminismo radicale, che invece di battersi contro il patriarcato preferisce fare a meno – proprio fisicamente – degli uomini. Nella società coreana dalle donne ci si aspetta deferenza verso la figura paterna e il rispetto di rigidi standard di bellezza. I casi di femminicidio, revenge porn e violenza nelle relazioni di coppia sono molto frequenti, una serie di reati sessuali con telecamere nascoste, commessi quasi tutti da uomini, vengono sanzionati con semplici multe e sospensioni della pena, o addirittura archiviati. Sono nati così movimenti come ’Sfuggiamo al corsetto’ e ’4B’, di cui fanno parte molte giovani. Sono rasate e senza trucco, rifiutano pubblicamente gli standard di bellezza, rifiutano il matrimonio eterosessuale, la maternità, il corteggiamento e i rapporti eterosessuali. Si tratta di una presa di posizione ideologica e uno stile di vita: le donne estendono i ’no’ anche agli uomini, allontanando pure gli amici.