La seconda manovra Meloni: "Noi compatti: sarà legge per Natale". E Giorgetti vola a convincere la Ue

Arriva la seconda manovra dell’era Meloni. La prima, per la verità, era stata impostata dal suo predecessore, Mario Draghi. Anche questa volta la premier ha voluto soprattutto sottolineare la "compattezza" della maggioranza, nonostante una Legge di Bilancio che ha dovuto fare scelte anche dolorose, selezionando gli interventi e mettendo in campo una manovra "molto seria e realistica" e nonostante l’eredità del passato (i 20 miliardi di Superbonus) e il forte peso degli interessi sul debito (13 miliardi in più nel 2024) causato dall’aumento dei tassi della Bce.

Il governo riesce a varare tutto il pacchetto di provvedimenti (la legge di Bilancio, il documento programmatico, e due decreti legge) a tempo di record, poco più di un’ora. E Meloni prova anche a stemperare le tensioni accumulate quando scopre che all’incontro con i giornalisti manca proprio il ministro dell’Economia, Giorgetti: "Abbiamo perso le sue tracce", scherza la premier. Il responsabile di via XX settembre sta al gioco quando compare nella sala stampa di Palazzo Chigi: "Avevo chiesto asilo politico a Bruxelles...". La premier respinge le accuse di chi aveva paventato tagli alla sanità e rivendica di aver portato a casa il pacchetto famiglie pari a un miliardo di euro, con la decontribuzione per le imprese che assumono neo-mamme. "Una donna che mette al mondo almeno due figli ha già offerto un importante contributo alla società ed è giusto che lo Stato la ricompensi". Sulla stessa linea Giorgetti che, subito dopo la conferenza stampa, prende un volo per Bruxelles, dove è previsto l’attesissimo Ecofin sulla riforma del Patto di Stabilità. È una manovra che ha una sua solidità. Sono confidente che sarà letta favorevolmente in Ue e da parte dei mercati oltre a risparmiatori italiani". E, per quanto riguarda i tagli, "sono stati necessari schiaffoni a tutti i ministeri", rinvendica. Non fa una piega il vicepremier Matteo Salvini, che ha dovuto non solo incassare il rinvio sine die di quota 41 ma perfino la nuova stretta sui prepensionamenti, con l’arrivo di quota 104, ovvero 41 anni di contributi e almeno 63 di età, rispetto ai 62 previsti quest’anno.

In compenso, il leader leghista, che è anche ministro delle Infrastrutture, è riuscito ad incassare la copertura del Ponte sullo Stretto, almeno quanto basta per far partire i cantieri ad agosto. Per non parlare del taglio del canone Rai, da 90 a 70 euro, che sarà coperto dalla fiscalità generale. E, per sgombrare il campo da ogni sospetto, lancia un monito preciso alla maggioranza: non ci sarà spazio per gli emendamenti. Obiettivo del governo è approvare la manovra prima di Natale.

Anche il vicepremier, Antonio Tajani, spegne qualsiasi polemica. Non c’è stato spazio per l’incremento, sia pure parziale, delle pensioni minime. Né per una revisione delle norme sul superbonus 110%. Ma anche il leader di Forza Italia insiste sulla difesa del potere di acquisto dovuta al taglio del cuneo fiscale e alla riforma dell’Irpef. E sottolibnea che "non ci sono novità sulla tassa di successione". Ci sono, invece, le risorse per il rinnovo dei contratti nel Pubblico impiego. Una dote di 5 miliardi che fa contento anche il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara: "Una parte consistente di tali risorse andrà alla scuola, che conta 1,2 milioni di lavoratori". Sul piede di guerra le opposizioni. La leader del Pd, Elly Schlein, non ha dubbi: "Una manovra non all’altezza e senza visione". Il numero uno dei Cinquestelle, Giuseppe Conte, spara a zero sugli stanziamenti per la sanità e la scuola: "Solo briciole, servirebbero almeno 20 miliardi". E dal centrosinistra partono bordate di fuoco anche contro la strategia "zero-emendamenti" annunciata ieri da Palazzo Chigi: "È la bara del Parlamento". Per Carlo Calenda, infine, si tratta di una Legge di Bilancio "populista e pericolosa".