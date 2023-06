La scuola di Valditara dopo il caso di Rovigo: “Più peso al voto in condotta”

“Il mio obiettivo è ridare autorevolezza ai docenti. Si tratta di una priorità fondamentale anche per affermare la cultura del rispetto nelle scuole". È quanto afferma il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, commentando il nove in condotta dato ai due studenti di Rovigo. A chi – come nei giorni scorsi Bruno Vespa dalle pagine di QN – chiede al ministro un’azione di fronte a questi atti di violenza volti al dileggio degli insegnanti, Valditara risponde con un piano volto a (ri)mettere al centro la dignità dei docenti.

Che cosa significa, in concreto, ridare autorevolezza ai docenti?

"Significa agire a 360 gradi. Siamo partiti dal contratto, il più favorevole siglato finora anche se dobbiamo essere consapevoli che è solo un primo passo. Ridare autorevolezza ai docenti significa anche intervenire sul fronte della tutela".

Le aggressioni agli insegnanti sono, spesso, finalizzate alla pubblicazione di video di scherno sui social. I cellulari in classe vanno aboliti?

"Il cellulare in classe può essere utilizzato, sotto la guida del docente, per attività didattiche ma non per distrarsi o addirittura per dileggiare il docente. Su questo fronte mi ha fatto piacere sapere che anche il ministro dell’Istruzione olandese ha emanato una circolare simile alla nostra. Anche da qui passa la cultura del rispetto".

Quali le misure per la difesa legale dei docenti spesso aggrediti da genitori?

"Il docente avrà la difesa legale dell’avvocatura dello Stato, sono già una decina i docenti che l’hanno richiesta. Dopo essere stato aggredito il docente non dovrà, dunque, affrontare da solo le spese legali: ci pensa lo Stato, lo difende lo Stato. Nei casi gravi, inoltre, lo Stato si costituirà come parte civile chiedendo i danni da pregiudizio dell’immagine che la scuola pubblica ha subìto. Contro l’aggressore non ci sarà, dunque, soltanto l’azione del docente aggredito ma anche un’autonoma, parallela, azione risarcitoria dello Stato. Il docente non sarà più solo e credo si tratti di un passaggio non indifferente: la coazione economica è particolarmente efficace su adulti intemperanti".

Prevede nuove forme di bonus o incentivi per gli insegnanti?

"I docenti non possono essere considerati gli ultimi nella scala della pubblica amministrazione. Per questo abbiamo introdotto l’assicurazione contro gli infortuni – già prevista per gli altri dipendenti della Pa – anche per il personale della scuola. Ma non è tutto: ho lanciato il progetto di un “piano casa“ per i docenti".

Come funzionerà questo “piano casa“?

"Dobbiamo ragionare, d’intesa con le Regioni, per trovare alloggi a quei docenti che vivono in luoghi dove il costo della vita è particolarmente elevato. Anche questo significa dare dignità e decoro alla figura dell’insegnante".

Sul fronte dei “bulli“ che cosa intende fare?

"Il Gruppo di lavoro contro il bullismo ha terminato i suoi lavori e credo che già nei prossimi giorni inizieremo a presentare una serie di proposte. Ad esempio bisogna dare maggiore valore al voto di condotta che deve diventare un elemento importante nella valutazione complessiva. È evidente che dobbiamo anche ripensare tutto il meccanismo sanzionatorio. Dobbiamo responsabilizzare i ragazzi e questo non lo si fa tenendoli fuori dalle scuole".

Ritiene la sospensione uno strumento non efficace?

"Se sospendo un ragazzo lasciandolo a casa per dieci giorni faccio il suo male: nell’ipotesi migliore il ragazzo è felice di “bigiare“ la scuola; nella peggiore può accadere che passi quei dieci giorni in strada magari con persone poco raccomandabili. Questi meccanismi devono essere ripensati. Proprio in queste ore stiamo ultimando una serie di proposte".

In che modo vanno ripensati?

"Ci devono essere meccanismi di cittadinanza attiva che favoriscano un vero recupero puntando sul riscatto del giovane. Ci sono scuole che hanno saputo riaccendere quella lampadina che c’è in ogni ragazzo attraverso la valorizzazione delle abilità di ogni giovane. Per quei casi particolarmente difficili stiamo immaginando, insieme all’ordine degli psicologi, dei presidi sul territorio a disposizione delle scuole".

Com’è una scuola “personalizzata“?

"Una scuola in cui sono fondamentali le figure del docente tutor e del docente orientatore. Una scuola che sappia costruire un percorso formativo idoneo per valorizzare i talenti di quei ragazzi, che sappia offrire e indicare un percorso successivo coerente con le predisposizioni del singolo studente. All’orientamento va affiancato un lavoro di valorizzazione dell’istruzione tecnica che è un canale formativo importante che dà significative opportunità di successo lavorativo e affermazione professionale. La scuola che ho in mente deve sempre più personalizzare la formazione e dall’altra saper orientare in modo che le famiglie e gli studenti facciano le scelte giuste e non sprechino quei talenti. Un giovane che prende gusto nello stare a scuola difficilmente sarà un bullo. È, infine, compito del docente tutor consentire agli studenti, con la decisiva collaborazione dei docenti delle singole discipline, di recuperare i gap anche con lezioni extracurriculari. Nessuno deve essere lasciato indietro".