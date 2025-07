La scossa più potente

di Nino Femiani

Prima un boato, poi la terra trema come non mai. Ore 12:47 la scossa è un colpo di maglio che scuote tutta la costa flegrea: 4,6 della scala Richter, la più forte mai registrata nell’area negli ultimi 40 anni. Epicentro a Bacoli, a meno di 5 km di profondità, nella zona del castello di Baia, ma i muri ondeggiano anche a Pozzuoli, Quarto e nei quartieri dei fino al Centro Direzionale. La scossa, lunga e nitidamente avvertita, provoca il panico tra la popolazione, con persone che si riversano terrorizzate in strada, mentre gli esami di maturità in alcune scuole della zona occidentale, come l’istituto Righi a Fuorigrotta, vengono sospesi per alcune ore. Stop anche ai treni, come disposto dal protocollo che prevede il blocco della circolazione ferroviaria in caso di sciami sismici che superano la magnitudo 4.0: ritardi da 60 a 120 minuti. Dopo il ‘botto’ di 4,4 Richter del 13 marzo, in molti speravano di aver toccato il culmine del bradisismo e pochi diedero credito all’allarme lanciato da Francesca Bianco, direttrice del dipartimento Vulcani dell’Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) che avvertì: "Secondo alcuni studi la scossa più forte che potrebbe avvenire in questa zona è di magnitudo 5-5.1. Questo non significa che ci sarà. Però, fino a che durerà il sollevamento del suolo, dobbiamo aspettarci scosse uguali o anche leggermente superiori a quella di metà marzo".

La scossa provoca un evento che resterà impresso nella memoria collettiva dei cittadini flegrei: il cedimento del costone dell’isolotto di Punta Pennata, proprio mentre numerosi bagnanti si trovano in acqua o a bordo delle barche nelle acque tranquille e amate di quella zona. Il fragoroso sbriciolamento della roccia, accompagnato da una densa nuvola di polvere che si leva verso il cielo, squarcia la quiete estiva, trasformando un angolo di paradiso in un inquietante simbolo di fragilità e pericolo. "Il costone doveva essere messo in sicurezza da tempo – dice il sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione – ma il cantiere da 10 milioni non è mai partito". Cosa c’è da aspettarsi ora? Al momento non ci sono segnali di fratture che possono far pensare a eruzioni imminenti nei Campi Flegrei, a un’esplosione della caldera con nuvole infuocate che scendono verso il mare, come descrive il Dipartimento della Protezione civile sul suo sito. Mauro Di Vito, direttore dell’Osservatorio vesuviano, aggiunge: "Vivere su un vulcano significa che dobbiamo essere preparati a un peggioramento". Un tono che trova sponda nelle parole del ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci: "Con la crisi bradisismica, bisogna conviverci. Lo stato di emergenza assunto non è una decisione politica ma tecnica perché risponde essenzialmente all’esigenza di assicurare, in regime straordinario, la velocizzazione delle procedure". Il bollettino settimanale dell’Osservatorio Vesuviano non segna però bel tempo: solo nell’ultima settimana 58 terremoti, di cui 18 con magnitudo superiore a 1.0, e un massimo di 3.2 registrato pochi giorni fa. Dal 2006, anno in cui è ripreso il bradisismo, il suolo si è sollevato di circa 1,5 metri. "Perché la terra trema? – spiega Di Vito - Per via delle continue sollecitazioni che l’innalzamento del suolo genera sulla roccia che, per reazione, rilascia energia e finisce col fratturarsi, generando i terremoti".