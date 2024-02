La scommessa di Nos: "Riformisti e moderati, votate noi alle Europee. Basta partiti personali"

di Simone Arminio

BOLOGNA

"Trecento matti in una sala ai Quartieri Spagnoli di Napoli mi hanno incoronato direttore d’orchestra di una nuova realtà politica chiamata Nos. Oggi siamo già migliaia. Ma su una cosa sono stato fermo fin dall’inizio: io rifuggo il modello del guru che pontifica, e gli adepti che ascoltano. Perciò sia chiaro: dopo le Europeela leadership sarà contendibile".

Milano. Alessandro Tommasi, 38 anni, un passato da manager di aziende innovative e un ex presente da fondatore di Will Media, startup di successo, risponde mentre parcheggia il suo scooter. "Chissà quando lo rivedrò" sospira. Il motivo non sono i vigili urbani, o i carri attrezzi. È da mesi, ormai, che gira come una trottola. Bologna, Roma, Forlì, Verona, Perugia, Torino. Presenta il team di Nos, "che non è un partito – chiarisce lui –, ma un movimento dal basso: niente comizi, solo una domanda: che cosa ti tiene sveglio la notte? E via al dibattito".

Tommasi: un movimento politico di rottura che nasce dal basso, fatto di uomini e donne comuni, molto improntato sulle nuove tecnologie di comunicazione. Ricorda qualcosa.

"Non ho mai votato il M5s".

Eppure le similitudini...

"Sono di più le differenze".

Le esponga.

"Entrambi nasciamo improntati sulla tecnologia, ma siamo figli della nostra epoca. Per i Cinquestelle l’innovazione era un blog. Noi usiamo una piattaforma".

Fin qui è pochino.

"Partiamo avvantaggiati dall’analisi del fallimento dei grillini. Uno non vale uno. Proprio per niente".

Tradotto?

"Noi giriamo l’Italia, aggreghiamo persone. E una volta riconosciute le qualità di ognuno, ciascuno avrà lo spazio che merita, e che valorizzi le competenze".

Vecchi politici: tutti a casa?

"No anche qui. A casa solo gli incapaci. I validi rimangano".

Il ruolo del leader.

"Basta partiti personali".

Lei era berlusconiano, si dice.

"Di sicuro non sono mai stato anti-berlusconiano. Però non l’ho mai votato".

Da dove nasce questa voce?

"Durante l’università ho avuto la straordinaria fortuna di lavorare per un periodo al Parlamento europeo, nel gruppo del Popolo delle Libertà. Lì ho capito l’importanza dell’Europa, e anche gli errori della destra".

Quali errori?

"Io insisto da sempre su pochi temi per me cruciali: ambiente, cambiamento climatico, rivoluzione tecnologica, salari bassi e fermi. Loro inorridivano: allora sei comunista!"

È comunista?

"Sono un liberaldemocratico".

Cosa vota?

"In Europa guardo a Renew".

E in Italia?

"L’ultima volta +Europa".

Si diceva dei temi ecologisti.

"Il punto è spoliticizzarli. Non possono essere etichettati come temi di sinistra da parte della destra, e la sinistra che se ne è sempre appropriata ha fallito totalmente nell’occuparsene".

In che cosa ha fallito?

"Guardi il Pd di Schlein, le segretaria più ecologista finora. Lei dice: dobbiamo porli al centro del dibattito, dare loro priorità, crederci, ma non si rende conto che il punto è proprio un altro?"

Qual è il punto?

"Questi temi sono una pallina su un piano inclinato! Rivoluzione tecnologica, cambiamenti climatici, inverno demografico, stallo della ricchezza e dei salari sono dei treni in corsa, non è questione di sceglierli e metterli nel programma: il menu è imposto da anni. Non si scappa. Vanno affrontati ora, ed è già tardi".

La sinistra che fa?

"Ne fa una scelta morale, improntando la discussione sul fare la cosa giusta, dividendo il mondo tra illuminati, loro, e zoticoni, gli altri. Ma a quel punto gli altri, che sono la maggioranza, si sentono tagliati fuori e rigettano quei temi. E poi, chiariamo, il punto non è la cannuccia di bambù al posteo di quella di plastica. Il cambio richiesto molto più radicale. Questa è la sfida di Nos".

Lo sa, vero, che iniziare un’avventura politica con le Europee, le elezioni più dure per grandezza dei collegi e sbarramento, è un po’ folle?

"Era una scelta inevitabile. Se vuoi parlare di cambiamenti climatici non puoi farlo da un consiglio comunale, con tutto il rispetto per quei luoghi. Il primo posto concretamente decisionale è l’Europa".

Quanto prenderete?

"Stiamo girando moltissimo, le persone attorno a noi si aggregano: facciamo incontri dal vivo con più di 600 persone e sono migliaia quelli che partecipano alla discussione attraverso la nostra piattaforma online. Ma non ambiamo a essere l’ennesimo partitino dello zero-virgola, perciò siamo consapevoli che il cammino può essere lungo. La sfida non finisce il 9 giugno, incomincia il 10 giugno".

A che cosa ambite, dunque?

"Vogliamo dare una casa ai moderati e ai riformisti che oggi, politicamente, non sentono di averla. L’area è quella dei liberaldemocratici. I compagni di viaggio sono quei partiti che si riconoscono in questa storia. Noi da oggi ci siamo".