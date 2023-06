La scelta della parrocchia L’educatore è gay, centro estivo annullato Il sindaco: "Medioevo"

di Annamaria Senni

Un bacio, uno dei gesti più affettuosi e amorevoli al mondo, potrebbe essere stata la causa della fine di un rapporto di lavoro. Il bacio ‘incriminato’ è quello tra un ragazzo cesenate e il suo compagno, un bacio apparso in una foto sui social come spesso capita ai giorni d’oggi. Un gesto comune tra le persone che si amano, ma giudicato forse non idoneo per un educatore di un centro estivo di una parrocchia della periferia di Cesena. Sembra che l’educatore sia stato ritenuto inadatto per condurre il centro estivo parrocchiale, che per questo motivo sarebbe addirittura stato annullato. Tutto era pronto. I bambini si erano iscritti, i giochi e le attività erano state programmate, mancavano solo una manciata di giorni quando all’improvviso l’attività è saltata. E a determinarne l’annullamento sembra essere stata l’omosessualità del giovane ragazzo. La notizia è rimbalzata anche su Facebook dove il sindaco di Cesena, Enzo Lattuca ha preso le distanze dall’accaduto. "Pensavo che il Medioevo fosse ormai alle nostre spalle – ha detto il sindaco di Cesena – e che episodi di discriminazione come questo, inaccettabili, fossero estranei alla nostra città. Evidentemente mi sbagliavo".

Le attività della parrocchia sarebbero dovute partire a breve, guidate da educatori in parte giovanissimi e altri appena maggiorenni. Ma dopo la pubblicazione della foto del ragazzo, la parrocchia ha ritenuto che fosse meglio se il giovane si dedicasse solamente all’attività di organizzazione del centro estivo senza svolgere direttamente il ruolo di educatore dei bambini iscritti. Da qui la decisione del ragazzo di rinunciare all’incarico e, dato che era tra i pochi maggiorenni, non c’era più possibilità di far partire il centro estivo venendo a meno un responsabile. Un fulmine a ciel sereno per le tante famiglie che avevano già prenotato il posto per i figli.

La diocesi, amareggiata dall’accaduto, precisa che il tema è molto delicato e quanto successo non riguarda un giudizio sui singoli o una discriminazione sui diritti. Aggiunge poi "che a nessuno è stata impedita l’organizzazione del centro estivo. Questione diversa è il mandato educativo chiamato a trasmettere i valori cristiani. Resta ferma la disponibilità delvescovo a incontrare le persone nel rispetto delle loro scelte di vita. La Chiesa di Cesena-Sarsina è una casa aperta e accogliente verso tutti".