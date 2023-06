La Sardegna si candida per il super telescopio Costerà due miliardi

Risolvere il mistero della materia oscura e dell’energia oscura, scoprire come si sono formati buchi neri al centro delle galassie, mettere alla prova la teoria della relatività generale di Einstein. Ecco solo alcuni degli impressionanti obiettivi che si prefigge l’Einstein Telescope (ET), la gigantesca struttura di ricerca che vale circa 1,9 miliardi di euro di investimento totale che l’Italia vorrebbe ospitare in Sardegna nella miniera dismessa di Sos Enattos a Lula, in provincia di Nuoro.

Gli scienziati hanno in programma di utilizzare il telescopio Einstein, che sarà una struttura sotterranea, per raccogliere i segnali emessi subito dopo il Big Bang e per studiare la natura dei buchi neri. L’ET andrà a caccia di onde gravitazionali, increspature dello spazio-tempo che si propagano alla velocità della luce, generate da "cataclismi cosmici", come l’esplosione di supernovae o lo scontro tra buchi neri o stelle a neutroni. La scelta del sito dove costruire l’ET non avverrà prima della fine del 2024 e l’osservatorio sarà operativo non prima del 2033.