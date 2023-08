La Sardegna brucia Le fiamme spinte dal vento, turisti in fuga: 600 evacuati Oggi il decreto anti piromani

di Alessandro Farruggia

Dopo la Sicilia e la Puglia, stavolta a bruciare è la Sardegna, dal nord al sud. È un effetto secondario del riscaldamento climatico. Secondo l’European Forest Fire Information System in Italia quest’anno sono andati in fumo già 56mila ettari, con 177 grandi incendi (oltre i 30 ettari). E gli incendi si sommano ai danni da eventi estremi. Secondo dati dell’European Severe Weather Database, dal primo giugno a 5 agosto di quest’anno ci sono stati in Italia 1.805 eventi estremi, 27 al giorno. E dal primo luglio al 5 agosto sono stati 1.335, come dire ben 37 al giorno a fronte di 773 nello stesso periodo del 2022 quando furono 21 al giorno. L’emergenza è evidente.

In attesa dell’annunciato piano per la messa in sicurezza del territorio – cioè per l’adattamento ai cambiamenti climatici – il governo cerca di correre ai ripari almeno per gli incendi, e nel Consiglio dei ministri di oggi alzerà le pene per i piromani: sarà modificato l’articolo 432 del codice penale aumentando da 4 a 6 il minimo edittale per chi causa volontariamente incendi boschivi (pena aumentata di un terzo se il fatto è commesso "per trame profitto") e da uno a due se l’incendio è colposo.

L’emergenza ieri era soprattutto in Sardegna. Situazione pesantissima dal pomeriggio a Monte Longu di Posada (Nuoro). Le fiamme, sospinte dal forte vento di maestrale, si sono spinte velocemente verso Siniscola e il centro balneare de La Caletta. Con il fuoco arrivato a ridosso delle case, alcune sono state evacuate dai vigili del fuoco. Sull’incendio anche il Super Puma e gli elicotteri della flotta regionale più due Canadair. Sulla strada statale 131 ‘Diramazione Centrale Nuorese’ è stato provvisoriamente chiuso il tratto dal km 92 al km 145 tra Siniscola e Olbia. Circa seicento le persone costrette per precauzione a lasciare le abitazioni. Gravissimi i danni nella zona di Feraxi: quattro aziende agricole sono state devastate dal fuoco. Fiamme anche sugli agrumeti e su una fattoria. Il rogo ha minacciato anche alcune strutture ricettive. Anche Porto Corallo a Villaputzu e San Priamo, la caratteristica borgata di San Vito, sono state interessate dalle fiamme. Un altro incendio è divampato all’ingresso di Quartu, a pochi chilometri da Cagliari. Un camping minacciato dalle fiamme è stato evacuato. In fiamme anche il canneto dello stagno di Molentargius, area umida protetta tra Cagliari e Quartu. Giornata di fuoco anche a San Giovanni Suergiu, nel Sulcis Iglesiente e a San Sperate. "Sono 11 gli aerei antincendio al lavoro nella regione. Il Governo – scriveva ieri su Twitter il vicepremier Antonio Tajani – non lascerà soli i territori colpiti dal fuoco. Eventuali responsabili saranno puniti". O dovrebbero esserlo, qualora fossero presi. Il che accade, ma raramente.