La Sapienza occupata: "Uniti per la Palestina. Israele va fermato"

A ricordare che la facoltà è stata occupata "per la Palestina" c’è uno striscione che scende dalle finestre all’ingresso della facoltà Lettere e Filosofia (in foto). Oltre le vetrate ecco che spunta qualche tavolino da campeggio, dove in mattinata si è tenuto il rito della "colazione sociale". All’Università Sapienza di Roma la rabbia per quanto avviene a Gaza si mescola alla soddisfazione per il risultato della mobilitazione di lunedì, quando decine di migliaia di persone sono scese in piazza, in tutta Italia. Lettere è occupata, per una notte e un giorno, non sono gli anni ‘90 e non è la Pantera, ma l’impegno e la voglia di esserci a vent’anni e poco più resta.

Prima le tende montate due settimane fa in sostegno alla Global Sumud Flotilla – "siamo l’equipaggio di terra" dicono – poi il corteo pro Gaza di lunedì tra le strade di Roma e la tangenziale, infine per i viali della città universitaria e la decisione di non andare via dalla Facoltà di Lettere dove altri studenti discutevano la tesi. La serata d’occupazione e di pioggia scivola tra assemblee, cene solidali, le canzoni "di lotta", quelle palestinesi e il rap politico.

Bartolomeo di Cambiare Rotta ha dormito su un materassino. "Eravamo tutti molto stanchi ma contenti del risultato della mobilitazione. C’è un’attenzione vera sul tema della Palestina", dice ora è "il momento di continuare ad andare avanti per interrompere le collaborazioni con Israele". Una soddisfazione, quella per la buona riuscita dello sciopero generale per la Palestina, che ha coinvolto persino chi è stato proclamato dottore o dottoressa proprio in quelle ore, mentre dietro a uno striscione gli studenti di Cambiare Rotta annunciavano nel pomeriggio: "Rimarremo qui, occuperemo Lettere". "Abbiamo festeggiato insieme alle lauree – racconta ancora Bartolomeo – molti studenti e lavoratori si sono fermati, sono stati con noi e hanno espresso sostegno. Lo stesso che abbiamo ricevuto dagli automobilisti sulla circonvallazione Tiburtina durante il corteo".

Quanto alla sveglia, ieri mattina, è arrivata ben presto, intorno alle sei, con l’arrivo del personale delle pulizie a cui i ragazzi raccontano di aver dato una mano. "Rispetto ai decenni scorsi, sicuramente è cambiata la modalità di occupazione – spiega Bartolomeo – il movimento era più grande, poi nei primi anni 2000 il tutto si è ridotto a qualche aula e a poche ore". Quello che succederà da ora in avanti è, invece, ancora un’incognita. "Bisognerà vedere che cambiamento produrrà questa fase della mobilitazione per la Palestina", dicono.