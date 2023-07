La Russa junior, il giallo del telefono. Niente sequestro: la sim è del padre

Milano, 13 luglio 2023 – La sim del telefono cellulare di Leonardo Apache La Russa è intestata al padre Ignazio, presidente del Senato. Per questo, almeno per il momento, non è possibile sequestrare e analizzare il dispositivo, in quanto coperto dalla garanzie previste per i parlamentari. Attraverso le copie forensi dei telefoni della ragazza che accusa il terzogenito dell’esponente di FdI di averla violentata e delle sue amiche, sono stati invece recuperati i messaggi scambiati tra le giovani quella notte e nei giorni successivi. Leonardo Apache forse non era neanche in possesso del numero di telefono della 22enne, anche perché il giorno successivo avrebbe provato a contattarla su Instagram. Elementi ora al centro dell’inchiesta della Procura di Milano, che prosegue anche con l’ascolto dei testimoni.

La Russa Junior

Oggi è stato convocato uno dei titolari del club Apophis, la discoteca in cui il 21enne si è incontrato con la giovane. Potrebbero essere ascoltati nei prossimi giorni anche gli uomini della scorta di Ignazio La Russa, che sorvegliano l’abitazione milanese del presidente del Senato. L’indagine, coordinata dal pm Rosaria Stagnaro e dall’aggiunto Letizia Mannella e condotta dalla Squadra Mobile, sta dunque andando avanti a ritmi sostenuti: tre giorni fa è stata convocata in Questura la presunta vittima, l’amica che poco prima del presunto stupro era con lei nel locale esclusivo in pieno centro, e altre testimoni. Dall’altroieri, poi, è cominciata la sfilata di ulteriori testi che, sebbene definiti secondari, avrebbero dato spunti per andare avanti con anche, tra l’altro, una serie di acquisizioni di materiale.

Oggi, oltre ad essere stato sentito uno dei gestori del "club membership only" per rampolli della ’Milano bene’ in via Merlo (il cui sito è stato chiuso temporaneamente), a pm e polizia è stato consegnato l’elenco degli iscritti necessario per poter individuare tutti coloro che quella sera si trovavano lì per un drink e per ballare ( la stima è circa di 200 persone) per poi raccogliere le loro deposizioni ed eventualmente qualche elemento utile all’inchiesta che, come è stato riferito, è comunque ancora alle battute iniziali.

Le audizioni proseguiranno anche domani e saranno concluse, per quanto riguarda questa prima tornata, entro il fine settimana. Di particolare rilievo saranno quelle di coloro che hanno partecipato alla serata all’Apophis in quanto serviranno per chiarire in che condizioni fosse la ragazza, che poi, stando alla sua denuncia, si risvegliò nuda nel letto del 21enne senza ricordare più nulla di quanto accaduto e sospettando di essere stata drogata con sedativi sciolti in un drink offerto dall’ex compagno di liceo. "Questa vicenda è terribile, ma non per la notte di sesso. Per il fatto di non sapere cosa abbia fatto in quelle ore di buco", ha spiegato il padre della 22enne, intervistato dal quotidiano La Verità . "Il problema è se una ragazza lo fa e non sa di averlo fatto perché ha preso una sostanza di quelle che vengono definite generalmente ’droghe del sesso’, credo che bisognerà cercare di capire quello. Mia figlia ha vissuto una situazione davvero difficile". Gli investigatori stanno continuando anche ad acquisire immagini di telecamere, sebbene quelle pubbliche di sorveglianza registrano le immagini per al massimo 7-8 giorni: e infatti quelle analizzate finora non hanno restituito nulla.

Si sta poi verificando se nei telefoni delle ragazze sentite, o di qualche altro testimone, ci sia o meno qualche video relativo a quella sera e che possa aver ripreso la ragazza e La Russa jr. Inoltre non è ancora stato identificato in modo compiuto il dj amico di Leonardo che, quella notte, avrebbe dormito a casa La Russa in una stanza che si trova in un altro piano dell’appartamento. Anche lui, secondo la versione della giovane, avrebbe abusato di lei. Nella denuncia la 22enne ha riferito che lo stesso Leonardo le disse che l’amico aveva avuto rapporti con lei, "a mia insaputa".