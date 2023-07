La Russa sul figlio Leonardo: “Gli credo”. E sulla ragazza: non volevo attaccarla

Roma, 26 luglio 2023 - "Credo a mio figlio e non c'è nulla di male nel dirlo". Sono le parole del presidente del Senato. Ignazio La Russa, sul figlio Leonardo Apache, indagato dalla Procura di Milano con l'accusa di violenza sessuale insieme all'amico dj Tommaso Gilardoni. La Russa è intervenuto oggi durante la cerimonia del Ventaglio nella sala Koch di Palazzo Madama per il tradizionale scambio di auguri con la stampa parlamentare. La seconda carica dello Stato ha parlato anche della ragazza che ha accusato suo figlio di stupro e delle sue prime dichiarazioni sull'accusa di stupro nei confronti del figlio: La Russa ha detto che non riparlerebbe perché "non sono stato bravo a far comprendere che, nelle mie dichiarazioni, non c'era nessun attacco alla ragazza (che ha denunciato di stupro suo figlio, ndr) e da quel momento, avuti i suoi difensori, tocca a loro parlare. Non ho mai inteso attaccare la ragazza e non sono intervenuto oltre - ha aggiunto il presidente del Senato -. Ho anche parlato con Giorgia (Meloni, ndr). Ma credo che se Elly Schlein avesse letto con attenzione quello che ho scritto, avrebbe capito che il mio riferimento era sulla scelta del difensore, e non della ragazza, di aspettare giorni prima di presentare la denuncia, cosa che ha reso impossibile l'esame del video".

Ignazio La Russa

La Russa ha sottolineato come abbia la "convinzione di padre, tuttora esistente" di "credere a mio figlio perché un padre può anche non credere a suo figlio. Ma se crede a quello che il figlio gli racconta, non c'è niente di male che lo dica". La Russa ha poi scherzato con i cronisti parlamentari: "C'è anche una domanda che riguarda una vicenda mia familiare. Forse questa ce la potevamo anche risparmiare. Però visto che c'è, per carità!".

La vicenda

Leonardo Apache La Russa è iscritto nel registro degli indagati della Procura di Milano con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una 22enne che, lo scorso 29 giugno, ha presentato una denuncia, dichiarando di essere stata violentata dal figlio del presidente del Senato. Secondo le carte dell'inchiesta, il presunto fatto di violenza sessuale sarebbe avvenuto nella notte del 18 maggio scorso. Il presunto stupro si sarebbe verificato dopo una serata nella discoteca Apophis, nei pressi di piazza Fontana, locale nel quale la ragazza si era recata dopo aver assunto cocaina e lì aveva incontrato l'ex compagno di scuola Leonardo Apache. La donna ha poi raccontato nei verbali di aver consumato due drink con lui e di non ricordarsi il resto della serata fino a quando si è risvegliata a mezzogiorno del giorno seguente nel letto della casa di La Russa con al suo fianco Leonardo Apache.

Gli investigatori e gli inquirenti sono al lavoro per acquisire tutti i filmati della serata del 18 maggio in modo da poter ricostruire la nottata nella discoteca milanese. Nei prossimi giorni investigatori e inquirenti faranno il punto sulle testimonianze e pm e investigatori parteciperanno alle nuove testimonianze che riguarderanno, in particolare, alcuni ragazzi che in quella notte si sono trovati più vicini al figlio del presidente del Senato e alla 22enne. Altri spunti investigativi, infine, potrebbero arrivare dall'analisi del telefono sequestrato a La Russa junior.