La Romagna respira: sei giorni senza pioggia Ma i fiumi preoccupano

Arrivano giorni di sollievo per la Romagna, anche se la situazione di criticità meteo non è del tutto risolta sull’Italia. Secondo Lorenzo Tedici, di ilmeteo.it, "nelle zone colpite dall’alluvione le precipitazioni saranno per fortuna quasi assenti, o al massimo domani (oggi per chi legge. ndr) potrà piovere in maniera lieve. Dovrebbero invece registrarsi precipitazioni sull’Emilia occidentale e così anche sabato. Ma saranno piogge moderate". "La domenica – prosegue – il quadro meteo sembra migliorare sul nord, Piemonte escluso. Quindi da lunedì ci sarà prevalenza di sole e temperature fino a 27 gradi. Relativamente all’Emilia Romagna dopo il fine settimana si attendono almeno 6-7 giorni senza piogge". Il che non significa che non possa permanere per qualche giorno l’allerta rossa per il rischio idraulico, come ha annunciato per oggi Ravenna.

"La piena dei fiumi – osserva Tedici – arriva dopo le precipitazioni e può provocare rotture di argini stressati. E lo stesso vale a maggior ragione per il rischio frane". "Domani (oggi per chi legge ndr) – spiega – inizierà a risalire un nuovo vortice dal Nordafrica, più modesto di quello che ha causato l’alluvione in Emilia Romagna e nel Pesarese e che si dirigerà più verso ovest. Ma, anche se ci saranno piogge intense su Piemonte e Sicilia, non sarà nulla di comparabile a quanto visto in Romagna".

Alessandro Farruggia