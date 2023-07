La rivoluzione: nuovo rapporto col contribuente

Raffaele

Marmo

Il manuale per le dichiarazioni dei redditi degli anni Cinquanta del fisco di Ezio Vanoni era di non più di 10 pagine. Oggi siamo a mille pagine di istruzioni. Basterebbe questo per spiegare l’urgenza di una riforma tributaria fino a oggi sempre tentata e mai realizzata.

Dunque, ben venga il primo via libera alla rivoluzione fiscale che il Parlamento ha dato ieri alla Camera. Tanto più che, nonostante le divisioni politiche che possono esservi e vi sono su una materia bollente come le tasse, almeno su una cosa tutti i partiti sembrano concordare: l’esigenza assoluta e urgente di cambiare la prospettiva del rapporto tra fisco e contribuente. E, così, di arrivare se non al modello Vanoni quantomeno a un assetto di regole e, di conseguenza, di comportamenti degli operatori che non siano guidati dall’incertezza, per non dire dalla discrezionalità più multiforme e variegata, anche a secondo delle differenti aree geografiche del Paese.

In questo quadro, il senso più profondo del riassetto che, detto per inciso, riprende su questo molti principi e indirizzi della riforma tributaria proposta dal governo Draghi e rimasta bloccata dalla fine della legislatura, ebbene, il significato più incisivo delle nuove norme è quello che rinvia a nuovi istituti come, per citare uno di quelli più rilevanti, il cosiddetto concordato preventivo biennale: la possibilità per le imprese e per i professionisti di definire con l’erario l’ammontare di imposte da pagare per due anni, con il corollario di non dover più intraprendere o svolgere la propria attività con la spada di Damocle di subire controlli e verifiche svolte sotto il segno dell’incertezza e dell’aleatorietà dei criteri e delle valutazioni di chi controlla o verifica.

Dunque, per il bene del Paese c’è solo da augurarsi che questa volta si possa passare dal fisco lunare, come è stato anche definito, a un fisco terreno.