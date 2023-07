La rivolta alza il tiro Auto-ariete sfonda la casa di un sindaco Francia sotto choc Feriti moglie e figlio del primo cittadino di Hay-les-Roses, 700 fermi La nonna del ragazzo ucciso da un agente: "Fermate le violenze"

di Giovanni Serafini

PARIGI

È un passo in più verso l’orrore, una svolta gravissima nell’escalation della violenza. Non bastavano le manifestazioni di protesta, gli slogan urlati contro la "polizia assassina", gli scontri con le forze dell’ordine a colpi di molotov e pietrate, le automobili bruciate, gli edifici pubblici devastati, i supermercati e i negozi svaligiati. Questa volta si è passati addirittura all’eversione, all’aggressione armata, al tentativo di assassinare un sindaco e la sua famiglia. È accaduto a Hay-les-Roses, una cittadina fino a ieri tranquilla nella banlieue sud di Parigi, famosa per i suoi spazi verdi e i suoi roseti. Il sindaco Vincent Jeanbrun, esponente dei Républicains, l’ex partito gollista di Sarkozy, era preoccupato per gli attacchi sempre più frequenti a danno di municipi governati dalla destra; per questo aveva deciso nei giorni scorsi di proteggere la sua Mairie facendo erigere una barriera di filo spinato.

Sabato sera aveva lavorato fino a tardi nel suo ufficio. Alle due di notte, quando stava per rientrare a casa, è accaduto l’impensabile: un gruppo di giovani, una decina secondo le prime testimonianze, ha appiccato il fuoco a un’automobile piazzata davanti all’abitazione di Jeanbrun e l’ha lanciata a tutta velocità contro il portone, che non ha resistito all’urto. L’intenzione era chiaramente quella di incendiare la casa, come dimostra il fatto che gli aggressori si erano preoccupati di spargere sui sedili del veicolo un liquido acceleratore di fiamme. Il rogo si è sviluppato con estrema rapidità. Svegliatasi di soprassalto, la moglie di Jeanbrun si è precipitata nella camera dei bambini (di 5 e 7 anni) e li ha afferrati per portarli in salvo. Mentre correva – e qui siamo al massimo della perversione – è stata bersagliata da fuochi artificiali sparati con i mortai dagli aggressori, che erano appostati nei paraggi. Terrorizzata, la donna è caduta durante la fuga e si è rotta una tibia. Anche uno dei due bambini è rimasto ferito, forse da uno dei razzi pirotecnici. L’agguato era premeditato, come dimostra il fatto che nei giorni scorsi sui muri del municipio di Hay-les-Roses erano comparse scritte minacciose nei confronti del sindaco: "Sappiamo dove abiti, la pagherai cara, ti daremo fuoco".

La Francia è sotto choc per questo nuovo attacco a un rappresentante delle istituzioni. La premier Elisabeth Borne e il ministro dell’Interno Gérald Darmanin sono andati personalmente a esprimere il loro sostegno al sindaco Jeanbrun, che beneficerà da subito di una protezione rinforzata. "Il governo non lascerà impunita nessuna violenza. I responsabili di questo atto odioso saranno identificati e puniti con la massima fermezza", ha dichiarato la Borne. Oggi davanti a tutti i municipi francesi si riuniranno sindaci e cittadini per manifestare il loro sdegno. "Non ci arrendiamo alle violenze, suoneremo le sirene e continueremo il nostro lavoro quotidiano affinché ritorni l’ordine nel nostro Paese", ha dichiarato David Lisnard, sindaco di Cannes e presidente dell’Amp (Associazione dei sindaci di Francia).

Meno intensi delle giornate precedenti, gli incidenti sono comunque continuati nella notte fra sabato e domenica, in particolare a Marsiglia. Il governo ha mantenuto il dispositivo già in atto di 45mila poliziotti in servizio. Ieri mattina la nonna di Nahel, il diciassettenne ucciso a Nanterre, ha lanciato un appello affinché cessino le violenze; "Fermatevi! Smettetela di spaccare vetrine, bruciare automobili e danneggiare autobus e scuole. Non usate la morte di Nahel come pretesto per scatenare il caos", ha dichiarato. È salita a 610mila euro la somma raccolta per donazioni a favore della famiglia del poliziotto accusato della morte di Nahel; la donazione per la famiglia di quest’ultimo è rimasta invece a quota 80mila euro.