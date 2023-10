La risposta di Israele. Via libera al governo d’unità: "Ora è il tempo della guerra"

Mentre si acuiscono le ostilità sulla striscia di Gaza e nel sud di Israele tra bombardamenti e lanci di missili, lo Stato ebraico ha varato un nuovo governo. Il primo ministro Benjamin Netanyahu e il centrista Benny Gantz, leader dell’opposizione, nella giornata di ieri hanno raggiunto un accordo per un governo di unità nazionale che dovrà durare fino alla fine della guerra. Gantz è stato in passato ministro della Difesa e capo dell’esercito israeliano. "Ogni componente del gruppo islamico di Hamas è un uomo morto", ha detto il primo ministro presentando il governo di emergenza nazionale. "C’è un tempo per la pace e un tempo per la guerra, ora è il tempo della guerra". gli ha fatto eco Gantz.

L’accordo ha previsto la creazione di un "gabinetto di guerra" che sarà composto dal primo ministro, da Gantz, dal ministro della Difesa Yoav Gallant, dall’ex capo di stato maggiore dell’esercito Gadi Eizencot e dal ministro degli Affari Strategici Ron Dermer. Dell’esecutivo non farà parte, invece, l’altro partito centrista Yesh Atid di Yair Lapid. Entrambi i leader delle opposizioni, tuttavia, all’indomani dell’attacco di Hamas hanno reagito mantenendo unità.

Tel Aviv intanto appare come una città spettrale. Non solo per le continue sirene d’allarme, per le esplosioni dovute all’intercettamento dei razzi, per la corsa ai rifugi, ma anche per i molti negozi chiusi, i ristoranti che hanno abbassato le serrande e in qualche modo ridotto il personale. Gran parte dei giovani è stata richiamata dall’esercito, in 48 ore si contano già 300mila riservisti. Di turisti in giro se ne vedono pochissimi. All’aeroporto Ben Gurion, non distante da Tel Aviv, i voli cancellati non si contano più. L’ambasciata italiana ha organizzato numerosi voli di emergenza per portare a casa i connazionali e ha istituito sul posto un punto di assistenza per gli italiani.

L’esercito israeliano, intanto fa sapere che sta colpendo nella Striscia di Gazza su "scala senza precedenti", ha detto il generale Omer Tishler, capo di staff dell’aviazione militare. "Stiamo attaccando la Striscia" con questa modalità "perché quello che accade qui è qualcosa che non è mai accaduto prima. C’è un nemico che tira razzi e attacca la popolazione civile".

Israele è pronta a tutto in quella che appare la resa dei conti con Hamas. Anche a fronteggiare una "rivolta araba". È questo, infatti, lo scenario drammatico evocato dal ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir, nei giorni in cui la leadership di Gaza sta lanciando appelli al mondo arabo per una mobilitazione generale e una "marcia sulla Palestina", in occasione del prossimo venerdì di preghiera. Il falco dell’amministrazione Netanyahu ha annunciato che i civili israeliani, d’ora in poi, potranno girare armati.

In una Gaza sotto assedio, i fondamentalisti che comandano la Striscia tentano di mettere pressione lo Stato ebraico, invocando l’unità dei musulmani. È necessario "andare nelle piazze del mondo arabo e islamico venerdì", è il proclama lanciato dall’ex capo di Hamas Khaled Meshal. Che dal suo ufficio del Qatar, dove dirige la diaspora del movimento, si è rivolto ai popoli di Giordania, Siria, Libano ed Egitto: hanno il dovere più grande di sostenere i palestinesi, perché, ha sottolineato, "i confini sono vicini a voi".

Analogo appello, meno di 24 ore prima, era stato lanciato direttamente da Gaza: una partecipazione di massa a quello che è stato definito Al-Aqsa Flood Friday, dal nome dell’offensiva senza precedenti lanciata da Hamas in territorio israeliano. L’invito è quello di prendere parte "alle proteste di massa contro l’occupazione israeliana e i coloni", in un raduno nel luogo simbolo, la moschea di Al-Aqsa, "per preservarne l’identità islamica".