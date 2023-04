La riscossa di Alessandra "Ho vinto 75mila euro in tv Dedicato ai miei vecchi bulli"

Una vittoria che ha il sapore della rivincita contro un passato di bullismo, quella incassata dalla 24enne Alessandra D’Aguanno, nuova campionessa della trasmissione Affari tuoi che, insieme alla sorella Chiara, nella puntata di martedì si è aggiudicata 75mila euro al gioco finale dei pacchi. Una soddisfazione che ha dedicato ai bulli che, ai tempi della scuola, per anni l’hanno massacrata a colpi di insulti, cattiverie e body shaming. "Voi, ragazzi della 3ª C, che mi avete massacrato arrivando a farmi pensare che non avesse più senso vivere", lo sfogo sui social della bella e solare campionessa, originaria di Pignataro Interamna (Frosinone). "Mi avete procurato delle cicatrici interiori che non guariranno mai", ha detto rivolgendosi agli ex compagni di classe. "A voi, che per 10 lunghissimi anni mi avete bullizzata solo perché avevo qualche chilo di troppo, che mi avete massacrata psicologicamente arrivando a farmi pensare quasi che non avesse più senso vivere. A voi che mi avete etichettato come la ragazza più brutta del paese", è lo sfogo della 24enne sui social, arrivati all’indomani della vittoria nella trasmissione di Amadeus, che "non è stata assolutamente dedicata a gente che per me è morta e sepolta da anni, l’unica persona a cui ho dedicato tutto è stata mia nonna".

Ma tutto quel dolore tenuto segreto per anni brucia ancora. È un peso anche oggi che Alessandra si è laureata a pieni voti all’Università di Cassino, dove ha studiato Servizio sociale per potersi dedicare ai più deboli. Come era lei da ragazzina, quando veniva insultata: "Per anni mi sono sentita dire “quanto sei brutta“, “mamma mia quanto sei grassa, ma non ti fai schifo da sola?“, “con che coraggio esci con quella pancia enorme?“. Mi fermo qui, ma potrei scrivere libri sugli insulti ricevuti".

Ma non solo. "Per anni mi avete esclusa, derisa, insultata, giudicata nel peggior modo. Ma guardatemi ora, e soprattutto guardatevi dove siete rimasti bloccati voi, nella vostra ignoranza, stupidità e cattiveria". Si è tolta un macigno dal cuore: con una laurea brillante in tasca, una vittoria in prima serata su Rai1 e un assegno da 75mila euro, si è presa la rivincita sui bulli.

Patrizia Tossi